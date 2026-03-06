Obavijesti

RAZOČARANA

Samanta iz Života na vagi imala nezgodu: 'Ne mogu ni hodati!'

Piše Stela Kovačević,
Foto: RTL

Ispričala je kako se sve dogodilo u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku nije ni slutila koliko je ozljeda ozbiljna

Samanta Poplašen, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' na društvenim mrežama je otkrila kako je prije nekoliko dana imala nezgodu radi koje ne može normalno raditi i hodati.

Foto: Instagram

Objasnila je kako joj je trebalo nekoliko dana da se sabere i smiri, prije nego li je sve podijelila. Otkrila je kako se sve dogodilo u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku nije ni slutila koliko je ozljeda ozbiljna.

- Na kraju je utvrđeno da mi je oštećena Ahilova tetiva i stopalo, dobila sam longetu i trenutno ne mogu normalno hodati niti raditi. Osim same ozljede, ono što me posebno pogodilo je to što nakon svega nije bilo ni prave ljudske isprike - napisala je.

Dodala je i da joj je cijela situacija bila vrlo stresna te ju je potresla i fizički i psihički. Čeka ju daljnje liječenje i kontrole.

- Dobila sam jako puno poruka i stvarno sam dirnuta vašom brigom. Hvala vam svima od srca na podršci i lijepim riječima, puno mi znači u ovom trenutku - napisala je.

Nedavno je otkrila da prolazi kroz razvod, a pronašla je i sreću s novim partnerom Ivicom.

U 8. sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2. Samanta je izgubila 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase. No prava promjena dogodila se tek nakon što su se kamere ugasile - danas je neprepoznatljiva.

Iako se često ističe njezina fizička transformacija, Samanta je više puta naglasila da je rad na mentalnom zdravlju bio jednako važan dio procesa. 

Foto: RTL

