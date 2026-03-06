Ispričala je kako se sve dogodilo u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku nije ni slutila koliko je ozljeda ozbiljna
Samanta iz Života na vagi imala nezgodu: 'Ne mogu ni hodati!'
Samanta Poplašen, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' na društvenim mrežama je otkrila kako je prije nekoliko dana imala nezgodu radi koje ne može normalno raditi i hodati.
Objasnila je kako joj je trebalo nekoliko dana da se sabere i smiri, prije nego li je sve podijelila. Otkrila je kako se sve dogodilo u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku nije ni slutila koliko je ozljeda ozbiljna.
- Na kraju je utvrđeno da mi je oštećena Ahilova tetiva i stopalo, dobila sam longetu i trenutno ne mogu normalno hodati niti raditi. Osim same ozljede, ono što me posebno pogodilo je to što nakon svega nije bilo ni prave ljudske isprike - napisala je.
Dodala je i da joj je cijela situacija bila vrlo stresna te ju je potresla i fizički i psihički. Čeka ju daljnje liječenje i kontrole.
- Dobila sam jako puno poruka i stvarno sam dirnuta vašom brigom. Hvala vam svima od srca na podršci i lijepim riječima, puno mi znači u ovom trenutku - napisala je.
Nedavno je otkrila da prolazi kroz razvod, a pronašla je i sreću s novim partnerom Ivicom.
U 8. sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2. Samanta je izgubila 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase. No prava promjena dogodila se tek nakon što su se kamere ugasile - danas je neprepoznatljiva.
Iako se često ističe njezina fizička transformacija, Samanta je više puta naglasila da je rad na mentalnom zdravlju bio jednako važan dio procesa.
