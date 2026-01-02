Samanta iz 'Života na vagi' progovorila o rastavi: 'Napokon živim život u kojem sam mirna'

Samanta Fiolić, bivša kandidatkinja osme sezone emisije 'Život na vagi', proživljava jedno od najvećih životnih poglavlja – razvod, ali i novi početak. U razgovoru za RTL.hr iskreno je progovorila o kraju dugogodišnje veze, emotivnom oporavku i sreći koju danas gradi s novim partnerom.

Nakon 14 godina zajedničkog života, od čega su pet godina proveli u braku, Samanta i njezin suprug, s kojim ima kćer, odlučili su se razići. Kako kaže, razvod je sporazuman i bez konflikata.

"On je bio moj prvi dečko, ja njegova prva djevojka. No s vremenom smo shvatili da se više ne razumijemo i da jednostavno ne funkcioniramo kao prije", priznaje Samanta.

Foto: RTL

Proces razdvajanja trajao je neko vrijeme, a odluka nije bila laka.

"Nisam bila sretna u tom braku i to me jako lomilo. Psihički mi je bilo iznimno teško, ali uz pomoć psihologinje Anamarije Lušić, koju sam upoznala u ‘Životu na vagi’, uspjela sam pronaći snagu. Ovo je za mene početak jednog potpuno novog života", kaže.

Poseban naglasak stavlja na dobrobit kćeri. Iako je djevojčica predškolskog uzrasta, svjesna je promjena koje se događaju.

"S njom puno razgovaram, važno mi je da se osjeća sigurno. Težak je i pritisak okoline, komentari i osuđivanja, ali najbitnije je da smo mi znali da više ne ide. Oboje smo mladi i imamo pravo krenuti dalje", dodaje.

Ono što cijelu situaciju čini lakšom jest činjenica da su bivši supružnici ostali u korektnim odnosima.

"Dogovaramo se oko svega, nema svađa ni ružnih scena. To mi je iznimno važno", ističe.

Foto: RTL

U međuvremenu, Samanta je ponovno pronašla ljubav. Već deset mjeseci u vezi je s novim partnerom, s kojim uskoro započinje zajednički život.

"Prihvatio je moje dijete kao svoje, a posebno mi znači što se on i moj bivši muž međusobno poštuju i dobro slažu. Zajedno smo uzeli stan i veselimo se budućnosti. Nova godina, novi početak – sve je nekako sjelo na svoje mjesto", zaključila je.