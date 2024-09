Samanta je priznala u suzama: 'Povraćam hranu i vodu. Znala sam se izgladnjivati pet dana'

To zapravo nitko ne zna, mada su primijetili. Povraćam hranu, vodu… Čim popijem vodu, idem se vagati pa povraćati, priznala je Samanta u suzama u novoj epizodi showa 'Život na vagi'.

Rekla je da ne zna kako je došla do toga, ali da je to jako tišti te da traje više od devet mjeseci. Trener Edo bio je vidno uznemiren i šokiran time što mu je rekla.

Foto: RTL

- Nisam čuo da je bilo kome pričala o ovome i da je to itko od nas znao i sad taj njezin problem postaje i naš, moramo naći načina kako da joj pomognemo - rekao je i naglasio da joj sada želi samo biti podrška.

- Nikad ne jedem u javnosti, čak i ne pijem. Mogu izdržati cijeli dan da ne pijem i jedem. Znala sam se izgladnjivati po četiri, pet dana - govorila je Samanta koju je sram jesti i piti u javnosti.

Edo ju je zagrlio i pohvalio što je napravila taj ogroman korak i priznala to sve.

Foto: RTL

- Teško je to ljudima shvatiti, ali to je jedna velika borba i veliki problem o kojem treba pričati. To je začarani krug iz kojeg teško izlaziš - rekla je Samanta.

Foto: RTL