Antonija i Ivica teže gotovo pola tone: 'Želimo normalan život!'

U drugoj epizodi 'Života na vagi' nastavilo se vaganje preostalih kandidata, došlo je i dvoje novih koji će zbog svoje kilaže vježbati po drukčijem programu, a i svi su se podijelili u parove…

Marija (24) iz Vukovara u 'Život na vagi' došla je sa 163,1 kilogram. Kandidati su je podržali pljeskom, a Slavonka je odlučno rekla:

- Sve ću dati od sebe da dođem do svog cilja, da bude sve top i da se ja osjećam odlično.

Larisa (31) dolazi iz Kastva, živi s dečkom i dvije mace, a voljela bi skinuti kilograme kako bi mogli imati djecu. Otkrila je da je počela gomila kilograme s 13 godina poslije prometne nesreće u kojoj je udario auto, bila je u bolnici i počela više jesti. U prvom osnovne dijagnosticiran joj je ADHD, a zbog komentara o debljini, razvila je poremećaj u prehrani - bulimiju.

- Ne zna to puno ljudi i sad će svi znati - kroz suze je rekla.

- Moj je cilj biti zadovoljna sobom, sretna i da imam samopouzdanja - rekla je Larisa koja je u show došla sa 112,7 kilograma.

Najstariji kandidat je Igor (50) iz Virovitice, radi na HŽ-u, otac dvoje djece koji zbog viška kilograma ima problema sa zdravljem i boji se da neće doživjeti da vidi svoje unuke. Igor je u 'Život na vagi' došao sa 155,4 kilograma.

- Mislim da bi za mene 110 kilograma bilo top. Ja nisam lovac na nagradu, to ćete vidjeti, meni zaista dobro došlo tih 110 kilograma - iskreno je rekao Igor.

Nina (25) dolazi iz Solina i voljela bi postati majka.

- Vidjela sam cure koje su bile prijašnjih godina, dosta ih se ostvarilo kao majka i to me jako motiviralo za prijavu u show - rekla je i zaplakala. Mlada Dalmatinka u show je došla sa 131,5 kilograma i kaže:

- Neću dopustiti da me ta brojka baci u očaj, nego idemo to riješiti.

Roman (40) dolazi iz Sarvaša kod Osijeka, a najveća podrška su mu supruga i sin. U šali je rekao kako je za njegovu kilažu kriva supruga jer dobro kuha, no onda je otkrio:

- Ja sam tu kriv najviše zato što jedem i ne krećem se, imam takav posao nezgodan - samo hrana, sjedenje - rekao je vozač autobusa koji je prije igrao nogomet, ali je zbog ozljede morao prestati i tužan je što ga ne može igrati sa sinom. Roman ima 152,3 kilograma i kaže da će se nastojati promijeniti.

Iz mjesta Breznica dolazi Davorka (35) koja živi sa suprugom i dva sina od 13 i osam godina za koje se brine jer imaju poteškoće - stariji ima ADHD, disleksiju i disgrafiju pa ima poteškoća u školi, a mlađi ima kraću rukicu i nogicu jer je kao beba prebolio upalu kostiju i, nažalost, ostale su posljedice.

- Promijenilo me to na način da sam postala veći borac, ali i da se slomim na trenutke - iskreno je rekla je Davorka koja ima 137,7 kilograma.

Na red je došao Zagrepčanin Tomislav (30) koji se u show prijavio na nagovor oca.

- Nisu svi znali da idem u show, čak sam odlučio da neću reći puno ljudi jer iz prijašnjeg iskustva po pitanju donošenja bilo kakvih odluka, zaključio sam da ako puno pričaš o odluci, najčešće od nje ništa ne bude - rekao je Tomislav koji je na prvo vaganje stigao sa 164,5 kilograma.

- Bilo bi dobro bilo što skinuti, ali ja bih želio doći do 80 kilograma. To je veliki cilj, ali bio bih sretan kad bih uspio tako daleko doći - rekao je.

Mateo (30) i živi u Dubrovniku sa suprugom i troje djece.

- Sad kad skinem kila, još će biti djece!“ najavio je Mateo koji ljeti vozi taksi, a zimi izrađuje namještaj po mjeri.

Kaže da se naglo udebljao otkako vozi taksi, ali priznaje da je prvenstveno lijen.

- Prijavio sam se zbog svoje žene. Nikad mi nije govorila da sam debeo, niti me tjerala, nego sam vidio da leti za jednim, drugim i trećim i meni donosi… - rekao je Mateo koji sada ima 198,6 kilograma, a želi skinuti 100 kilograma!

Nikolina (40) kaže kako je kod nje sve krenulo nizbrdo kad je s 14, 15 godina uspjela pobjeći od silovatelja i otad je prestala pokazivati osjećaje. Razvela se, ima sina od 13 godina koji živi s ocem, što joj teško pada. Ostali kandidati su je tješili i jako ih je pogodila njezina priča. Sin i kumče najveća su joj motivacija, a na prvom vaganju Nikolina je imala 162,4 kilograma.

Nakon vaganja Marijana je imala još jedno iznenađenje za natjecatelje - pridružili su im se još dva kandidata, Antonija i Ivica, koji su izgledom šokirali ostale natjecatelje.

Prvi je na vaganje došao Ivica (41) iz mjesta Gornji Desinec, koji je oduvijek imao problema s kilogramima, ali posljednjih godina njegovo se stanje pogoršalo. Priznaje da konzumira puno gaziranih pića, grickalica te da se malo kreće.

- Nažalost, i moja djeca imaju problema s kilogramima i smatram sebe krivim za to - kaže svjestan da im nije primjer. Žena mu pomaže u svemu što sam ne može, pa i u kupanju, obuvanju čarapa…

- Problem je što je sve manje pokretan - rekla je Ivičina supruga.

- Prijavio sam se u 'Život na vagi' da pomognem sebi, djeci i da se aktivno mogu vratiti svom životu i raditi sve poslove, da se vratim u vatrogasce - rekao je Ivica koji sad vozi kamion, kosi travu i slične poslove i to mu je jako teško.

- Najviše mi smeta dok stojim, počnu me jako boljeti leđa, a ne mogu ni daleko hodati - rekao je koji je na prvom vaganju imao 244,3 kilograma i time je najteži kandidat u svih osam sezona!

- Nije to baš lijepo čuti, ali ja ću pokazati da i najveći mogu uspjeti! - zaključio je.

Došla je i Antonija (28) iz Stobreča, kojoj su roditelji i sestra najveća podrška.

- Želim da napokon nađe sreću jer je odavno nema - rekla je kroz suze njezina majka i bodrila Antoniju da će biti sretnija i zadovoljnija kad se riješi kilograma.

- Ovo mi je posljednja šansa da budem sretna i imam normalan i kvalitetan život - rekla je Dalmatinka i otkrila da se počela debljati kad je promijenila školu i kvart i vršnjaci su je maltretirali. Sve je skrivala od roditelja i tješila se hranom i dovela se do toga da ima 214,2 kilograma. Ona je najteža kandidatkinja u osam sezona 'Života na vagi', a nakon vaganja rekla je:

- Ovo je krajnja granica i jedinstvena prilika da pokušam nešto napraviti.

- Mi ovim ljudima pokušavamo spasiti živote. Stvarno to mislim i vjerujem u to, ali ovo više nije pet do 12, ovo su kola nizbrdo i moramo naći načina kako to zaustaviti jer se iskreno bojim se za njih - rekao je zabrinuti Edo, a Mirna je komentirala da se, bez obzira na veliki izazov - veseli što će im pomoći.

Antonija i Ivica postali su par izvan konkurencije jer ulaze u 'Život na vagi' pod posebnim uvjetima - ne sudjeluju u izazovima i treniraju prema propisanom programu sve dok treneri i liječnici ne budu rekli drukčije. Ostali kandidati su se složili s time jer svi uviđaju da njima prvima treba pomoći.

Došlo je vrijeme da se svi podijele u parove. Prvih sedam koji su pobijedili u jučerašnjem izazovu govorili su svoj izbor. Esmir je odabrao Antonija, Maja je odabrala Nikolinu, Tomislav se odlučio za Larisu, Alina se odlučila za Mariju, Nina se odlučila za Igora, Roman je odabrao Matea, a Samanti je ostala Davorka. Svi su odjenuli svoje majice i uskoro za njih počinje novi život.

