Tko kaže da su godine prepreka?

Samo pogled na njezin trening 'tjera' na upalu mišića: Ovako Danijela Dvornik održava figuru

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Samo pogled na njezin trening 'tjera' na upalu mišića: Ovako Danijela Dvornik održava figuru
Foto: Instagram

Danijela Dvornik pokazala je kako vježba s girjama od 28 kila, radi čučnjeve i vježbe za trbuh. Kaže da u jednom treningu podigne i po nekoliko tona utega

Nije lako… Treba doći do ove razine, ali nema boljeg osjećaja kad odradiš zadatak. Trebala bih izračunati koliko kilograma podignem u jednom treningu, u pitanju su tone! I osjećam se fantastično. Želim i vama to isto, poručila je Danijela Dvornik (58) u četvrtak na Instagramu.

I nije pretjerala, njezina rutina izgleda ozbiljno. Dvije girje od po 28 kilograma, pa čučnjevi, skokovi, deset minuta izdržljivosti s težinama… Samo od gledanja, pišu pratitelji, zabole mišići.

No Dvornik ne staje samo na treninzima. Za 58. rođendan počastila se faceliftingom, odnosno zahvatom zatezanja lica. Kako je otkrila na TikToku tjedan dana prije zahvata, to joj je bila želja već neko vrijeme, i nitko je nije mogao odgovoriti.

- Najviše mi smetaju podbradak i vrat, bore mi ne smetaju toliko - rekla je tad svojim pratiteljima.

Foto: Instagram

Pokazala je i kako oporavak teče.

- Ovo je super kako izgleda u odnosu na prvi i drugi dan, kad su mi oči bile puno zatvorenije i još sam bila natečenija. Sada već ličim na normalno ljudsko biće - našalila se Danijela u videu, vidno zadovoljna rezultatom.

Operacija je trajala šest sati, a bolove, kako je rekla, nije osjećala.

Foto: Instagram

