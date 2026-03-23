Samo za najveće obožavatelje! Prodaju se povijesni predmeti iz hit filmova, pogledajte cifre...

Aukcijska kuća Propstore najavila je trodnevni spektakl za kolekcionare i ljubitelje filma koji će se održati krajem ožujka. Od 25. do 27. ožujka, na velikoj dražbi u Los Angelesu naći će se više od 1500 predmeta koji su obilježili povijest kinematografije i televizije, a ukupna procijenjena vrijednost ponuđenih memorabilija premašuje devet milijuna dolara. Kolekcionarima će biti dostupni rekviziti, kostimi, makete i originalni animacijski crteži iz nekih od najpoznatijih produkcija.

Vrijednost filmskih rekvizita posljednjih je godina drastično porasla, a ponude koje dosežu milijunske iznose postale su uobičajene za najprepoznatljivije predmete. Kolekcionari su često vođeni nostalgijom, spremni platiti visoke iznose za predmete iz filmova i serija uz koje su odrastali. Na nadolazećoj aukciji jedan od najvrjednijih predmeta je maketa zrakoplova F-14A Tomcat koju je koristio lik Petea "Mavericka" Mitchella u filmu Top Gun iz 1986. godine, a čija se vrijednost procjenjuje između 50.000 i 100.000 dolara.

Među ostalim istaknutim predmetima nalazi se i košulja koju je nosio Clint Eastwood u ulozi Blondieja u kultnom vesternu Dobar, loš, zao, procijenjena na 30.000 do 60.000 dolara. Ljubitelji svijeta čarobnjaštva imat će priliku postati vlasnici originalnog pisma o prijemu u Hogwarts s voštanim pečatom iz filma Harry Potter i Kamen mudraca, čija se vrijednost kreće između 10.000 i 20.000 dolara. U ponudi će se naći i legendarni rekviziti poput lopte "Wilson" iz filma Brodolom života te prototipa idola plodnosti iz Indiane Jonesa i otimača izgubljenog kovčega.

Treći dan aukcije bit će u potpunosti posvećen umjetnosti animacije, s više od 200 originalnih crteža i produkcijskih folija. Među najtraženijim predmetima su originalne folije iz serije Simpsoni, uključujući kultnu scenu u kojoj Homer davi Barta, s procjenom od 3.500 do 7.000 dolara. U ponudi je i nekoliko folija koje je potpisao dugogodišnji animator serije Brad Ableson.

Kolekcionare očekuje i iznimno rijedak panoramski kadar iz serije ThunderCats iz 1985. godine, na kojem je prikazano pet glavnih likova, a čija se vrijednost procjenjuje na 6.000 do 12.000 dolara. Budući da je serija Spužva Bob Skockani koristila tradicionalnu, ručno oslikanu animaciju samo u prvoj sezoni, produkcijske folije iz tog razdoblja posebno su cijenjene. Jedna takva, koja prikazuje Spužvu Boba i Patrika, bit će ponuđena s procjenom od 1.000 do 2.000 dolara.

- Svaki komad u ovoj kultnoj kolekciji vraća vas ravno u ona subotnja jutra i poslijepodneva nakon škole, u serije koje ste jedva čekali gledati svaki tjedan. Ovi oslikani crteži su originalni kadrovi koji su stvorili te trenutke - istaknuo je Russ Singler, stručnjak za animacijsku umjetnost u Propstoreu.

Ljubitelji znanstvene fantastike moći će se natjecati za svjetleću glavu lika C-3PO iz filma Zvjezdani ratovi: Carstvo uzvraća udarac ili za kolekciju protetičkih pomagala iz serijala Zvjezdane staze. Za one sklonije akciji, tu su harpun i štap za pecanje korišteni u produkciji filma Ralje te maska i kaciga koje je nosio Maximus u areni u filmu Gladijator. Aukcija će započeti 25. ožujka događajem uživo u Petersen Automotive Museumu u Los Angelesu, gdje će se nuditi prvih 425 predmeta. Preostala dva dana, 26. i 27. ožujka, nadmetanje će se odvijati isključivo putem interneta i telefona.