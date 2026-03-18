Svi pričaju u ovom filmu! Kritike ga hvale, stiže i u naša kina

U hrvatska kina u četvrtak stiže film redatelja Phila Lorda i Christophera Millera, 'Project Hail Mary', odnosno 'Projekt Spasitelj', sa svjetski popularnom Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi. Film je napravljen prema istoimenoj knjizi Andyja Weira, a već je pobrao i brojne pozitivne kritike.

O čemu se radi u filmu Projekt Spasitelj?

Radnja filma prati Rylanda Gracea (Ryan Gosling), bivšeg molekularnog biologa koji je zbog kontroverznog znanstvenog rada napustio akademsku zajednicu i sada predaje u osnovnoj školi. Njegov se život iz temelja mijenja kada se probudi iz inducirane kome na svemirskom brodu, milijunima kilometara od kuće, bez sjećanja kako je tamo dospio.

Uz njega su samo beživotna tijela preostalih članova posade. Kroz seriju flashbackova, Grace se prisjeća da je Zemlja suočena s kataklizmom: mikroorganizam nazvan "Astrofag" proždire Sunčevu energiju, prijeteći novim ledenim dobom i izumiranjem čovječanstva.

Kao stručnjaka za izvanzemaljski život, beskompromisna šefica misije Eva Stratt (Sandra Hüller) regrutirala ga je protiv njegove volje za samoubilačku misiju do udaljenog zvjezdanog sustava Tau Ceti, jedinog koji se čini otpornim na pošast. Grace, čovjek koji je prestravljen i nimalo spreman biti heroj, postaje posljednja nada za opstanak.

Neočekivano prijateljstvo u dubinama svemira

Ono što "Project Hail Mary" izdvaja iz mase sličnih filmova jest dirljiva i nevjerojatno uspješno realizirana priča o prijateljstvu. Ubrzo nakon dolaska na odredište, Grace otkriva da nije sam. Nailazi na izvanzemaljsku letjelicu čiji je jedini preživjeli član biće koje nalikuje paukolikom stvorenju od kamena.

Grace mu daje nadimak Rocky, a njihov prvi kontakt, ispunjen strahom i nepovjerenjem, postupno prerasta u savez dvojice usamljenih putnika koji dijele istu sudbinu – spasiti vlastite svjetove. Lik Rockyja, oživljen kombinacijom lutkarstva legendarnog Neala Scanlana i glasa Jamesa Ortiza, predstavlja tehničko i kreativno čudo.

Njegova ekspresivnost postignuta je isključivo pokretom i tjelesnim jezikom, što gledatelju omogućuje da se poveže s likom koji nema ni oči ni lice.

Što kažu kritike?

Film je dočekan s gotovo univerzalnim odobravanjem, a na stranici Rotten Tomatoes drži ocjenu od impresivnih 95 posto pozitivnih recenzija. Kritičari hvale Lorda i Millera zbog savršenog balansiranja tonova, gdje se humor organski isprepliće s napetošću i iskrenim emocijama.

Scenarij Drewa Goddarda, koji je adaptirao i "Marsovca", ponovno je pohvaljen zbog sposobnosti da kompleksne znanstvene koncepte učini razumljivima i uzbudljivima. Ryan Gosling je, prema mnogima, pružio jednu od najboljih uloga karijere.

Sporedna uloga Sandre Hüller kao hladne i odlučne Eve Stratt također je dobila pohvale, jer je liku koji je mogao biti jednodimenzionalan udahnula potrebnu ljudskost. Vizualno, film je opisan kao spektakl koji se mora doživjeti na najvećem mogućem platnu, posebice u IMAX formatu za koji je i sniman, a snimateljski rad Greiga Frasera nazvan je "hipnotizirajućim".