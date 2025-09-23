Samostalan koncert u Tvornici: Pero Galić izvodit će nove pjesme i hitove Opće opasnosti

Bivši pjevač Opće opasnosti Pero Galić priprema samostalni koncert u Tvornici kulture, jedan od najprepoznatljivijih glasova domaćeg rocka popet će se na pozornicu u Šubićevoj u petak, 14. studenog, i izvesti svoje nove pjesme i najveće hitove Opće opasnosti, najavila je Tvornica.

Galić je nakon odlaska iz Opće opasnosti započeo solo karijeru, u lipnju je objavio singl 'Na kraju' u izdanju diskografske kuće Croatia Records. Pjesma je nastala u suradnji s Mariom Vestićem, dugogodišnjim autorom pjesama Opće opasnosti, koji na novoj pjesmi potpisuje glazbu i tekst. Trenutno priprema prvi samostalni album, a nove će pjesme, zajedno sa starim hitovima, izvesti u Tvornici.

Svoj je glazbeni put započeo u glazbenoj školi, svirajući trubu i harmoniku, nakon čega se pridružuje raznim lokalnim bendovima. ž

U rodnoj Županji 1992. godine, zajedno s pokojnim gitaristom Slavenom Živanovićem Žižom, osniva bend Opća opasnost. Nakon nekoliko godina rada bend prestaje s djelovanjem, a Pero prihvaća poziv Divljih Jagoda s kojima pjeva i nastupa pet godina.

Uslijedila je suradnja s Denisom Dumančićem, autorom pjesama koje je Galić izvodio na Dori i Radijskom festivalu. No, poziv Općoj opasnosti da nastupi kao predgrupa legendarnom Whitesnakeu u Osijeku bio je presudan trenutak, Galić odustaje od samostalne karijere i ponovno okuplja bend.

Opća opasnost ostaje aktivna sve do 2025. godine. Tijekom 32 godine djelovanja nastupali su diljem Hrvatske i regije, osvajajući srca tisuća obožavatelja i etablirajući se kao nezaobilazno ime domaće rock scene.