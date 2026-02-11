Pjevač je sa suprugom Ilinom proslavio čak dvadesetu godišnjicu braka. na zabavi su bili brojni poznati, uključujući Maju Šuput i Šimu Eleza koji su na društvenim mrežama podijelili najbolje trenutke sa slavlja
Sandi Cenov i supruga proslavili 20 godina braka: Na veliku proslavu su došli Maja i Šime
Naš poznati pjevač Sandi Cenov i njegova supruga Ilina proslavili su dvadesetu godišnjicu braka. Na velikom slavlju okupili su se brojni prijatelji para, a među uzvanicima bili su i Maja Šuput te Šime Elez, koji su se, ako je suditi po njihov objavama na Instagramu, itekako dobro proveli.
Podsjetimo, Sandi i Ilina upoznali su se na skijalištu Nassfeld 2005. godine, a vjenčali su se nakon svega 3 mjeseca poznanstva na Baliju u Indoneziji.
'Ljudi se čude kako mi imamo skladan brak, ali ja mislim da je sve to skupa posljedica mog života ranije. Ja sam bio s nekim ženama koje mi nisu pasale, pa kad sam skužio da mi s njom sve apsolutno odgovara, znao sam nakon mjesec dana da je ona ta i da nema uopće dileme da ću život provesti s njom', ispričao je Sandi ranije za Story.
Njegova supruga Ilina tada je otkrila da su im prijatelji organizirali vjenčanje.
'Prijatelji su nam napravili vjenčanje na Baliju. Mi smo išli na Bali na putovanje s nekakvih desetak, dvanaest prijatelja. I oni su se zapravo dogovorili. Oni su pitali i mene i njega posebno u nekakvim neformalnim razgovorima, kako bi to bilo baš fora, ovo ono, onda smo mi valjda tako u nekom trenutku rekli, joj da, baš bi to bilo fora, i tako je zapravo to napravljeno. Prijatelji su nam organizirali svadbenu večeru i bend i sve, međutim mi smo morali to vjenčanje naravno ponoviti iz legalnih razloga u Zagrebu'.
Sandi i Ilina u braku su dobili svoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.
Sandiju je ovo drugi brak, a prva supruga bila mu je bivša Miss Hrvatske Branka Bebić Krstulović, koju je zaprosio pjesmom 'Žena budi mi ti' i to nakon svega nekoliko tjedana veze
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+