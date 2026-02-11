Obavijesti

OKRUGLA GODIŠNJICA

Sandi Cenov i supruga proslavili 20 godina braka: Na veliku proslavu su došli Maja i Šime

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Sandi Cenov i supruga proslavili 20 godina braka: Na veliku proslavu su došli Maja i Šime
17
Foto: Instagram

Pjevač je sa suprugom Ilinom proslavio čak dvadesetu godišnjicu braka. na zabavi su bili brojni poznati, uključujući Maju Šuput i Šimu Eleza koji su na društvenim mrežama podijelili najbolje trenutke sa slavlja

Admiral

Naš poznati pjevač Sandi Cenov i njegova supruga Ilina proslavili su dvadesetu godišnjicu braka. Na velikom slavlju okupili su se brojni prijatelji para, a među uzvanicima bili su i Maja Šuput te Šime Elez, koji su se, ako je suditi po njihov objavama na Instagramu, itekako dobro proveli.

Podsjetimo, Sandi i Ilina upoznali su se na skijalištu Nassfeld 2005. godine, a vjenčali su se nakon svega 3 mjeseca poznanstva na Baliju u Indoneziji. 

Foto: Instagram

'Ljudi se čude kako mi imamo skladan brak, ali ja mislim da je sve to skupa posljedica mog života ranije. Ja sam bio s nekim ženama koje mi nisu pasale, pa kad sam skužio da mi s njom sve apsolutno odgovara, znao sam nakon mjesec dana da je ona ta i da nema uopće dileme da ću život provesti s njom', ispričao je Sandi ranije za Story.

Njegova supruga Ilina tada je otkrila da su im prijatelji organizirali vjenčanje.

storyeditor/2022-08-19/PXL_070622_93941129.jpg
storyeditor/2022-08-19/PXL_070622_93941129.jpg | Foto: Josip Regovic/Tomislav Miletic/PIXSELL

'Prijatelji su nam napravili vjenčanje na Baliju. Mi smo išli na Bali na putovanje s nekakvih desetak, dvanaest prijatelja. I oni su se zapravo dogovorili. Oni su pitali i mene i njega posebno u nekakvim neformalnim razgovorima, kako bi to bilo baš fora, ovo ono, onda smo mi valjda tako u nekom trenutku rekli, joj da, baš bi to bilo fora, i tako je zapravo to napravljeno. Prijatelji su nam organizirali svadbenu večeru i bend i sve, međutim mi smo morali to vjenčanje naravno ponoviti iz legalnih razloga u Zagrebu'.

POGLEDAJTE ATMOSFERU Luda noć u Zagrebu! Maja Šuput i Sandi Cenov duetom iznenadili goste, slavile i poznate face...
Luda noć u Zagrebu! Maja Šuput i Sandi Cenov duetom iznenadili goste, slavile i poznate face...

Sandi i Ilina u braku su dobili svoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Sandiju je ovo drugi brak, a prva supruga bila mu je bivša Miss Hrvatske Branka Bebić Krstulović, koju je zaprosio pjesmom 'Žena budi mi ti' i to nakon svega nekoliko tjedana veze

