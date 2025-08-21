Obavijesti

OPROŠTAJ OD LJETA

Sandi rijetko dijeli obiteljske fotografije, ali ova sa suprugom sve je osvojila! 'Predivan par'

Piše Dora Pek,
Pjevač je ovih dana na društvenim mrežama podijelio nekoliko kadrova s mora i plaže

Nije on od onih koji svaki dan objavljuju gdje su i što rade. Zato kad se na Instagramu pojavi nova fotka Sandija Cenova, njegovi fanovi odmah zastanu. Ovoga puta podijelio je kadar s mora, gdje uživa na plaži sa suprugom Ilinom.

- Tradicionalne fotke nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo - poručio je nedavno na Instagramu.

Komentari su se odmah počeli nizati... 'Predivan par', 'Žena izgleda fenomenalno', 'Top ljudi', pisali su fanovi. Sandijeva i Ilinina ljubavna priča započela je 2005. na skijalištu Nassfeld, a već tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju. Taj, gotovo filmski početak, pjevač najviše pamti po glazbi.

- Došao sam na skijanje, izvadio gitaru i napravio tulum gdje je bila i ona. Znala je sve pjesme. Posvećivala ih je svojim ljudima. Da joj je netko tad rekao da ću joj biti suprug, ne bi vjerovala. I dalje joj pripremam iznenađenja, čovjek se mora igrati - rekao nam je Sandi u lipnju.

A koja je tajna dugog braka, pitali smo ga tada. Jesu li dovoljni samo ljubav i kompromis?

- Prije svega, ljudi se moraju naći. A onda je tu ljubav, kompromis i prisutnost. Imamo zajednički pogled na sve i svašta - otkrio je pjevač.

Prije supruge ljubio je Fani Čapaliju, Branku Bebić, Anu Mihajlovski… 

- Cijeli život se pokušavam držati poslovice: 'Sve u svoje vrijeme'. Ne žalim ni za čim, očito je tako trebalo biti. Danas ih ne susrećem, to je prošlost - istaknuo je Sandi.

Danas je otac dvoje djece, sina Mikule i kćeri Zare. Zara je nedavno maturirala, a Mikula?

- Svira bubnjeve, razmišlja i o gitari. Zanima ga glazba i rijetki automobili. Kad smo nedavno bili u Austriji, on je već učio nas o autima. Dogovaramo da na par mjeseci ode raditi kao šegrt kod prijatelja automehaničara da još nauči o automobilima - otkrio nam je u lipnju Sandi.

