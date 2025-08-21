Sandi rijetko dijeli obiteljske fotografije, ali ova sa suprugom sve je osvojila! 'Predivan par'

Nije on od onih koji svaki dan objavljuju gdje su i što rade. Zato kad se na Instagramu pojavi nova fotka Sandija Cenova, njegovi fanovi odmah zastanu. Ovoga puta podijelio je kadar s mora, gdje uživa na plaži sa suprugom Ilinom.

- Tradicionalne fotke nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo - poručio je nedavno na Instagramu.

Komentari su se odmah počeli nizati... 'Predivan par', 'Žena izgleda fenomenalno', 'Top ljudi', pisali su fanovi. Sandijeva i Ilinina ljubavna priča započela je 2005. na skijalištu Nassfeld, a već tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju. Taj, gotovo filmski početak, pjevač najviše pamti po glazbi.

- Došao sam na skijanje, izvadio gitaru i napravio tulum gdje je bila i ona. Znala je sve pjesme. Posvećivala ih je svojim ljudima. Da joj je netko tad rekao da ću joj biti suprug, ne bi vjerovala. I dalje joj pripremam iznenađenja, čovjek se mora igrati - rekao nam je Sandi u lipnju.

A koja je tajna dugog braka, pitali smo ga tada. Jesu li dovoljni samo ljubav i kompromis?

- Prije svega, ljudi se moraju naći. A onda je tu ljubav, kompromis i prisutnost. Imamo zajednički pogled na sve i svašta - otkrio je pjevač.

Prije supruge ljubio je Fani Čapaliju, Branku Bebić, Anu Mihajlovski…

- Cijeli život se pokušavam držati poslovice: 'Sve u svoje vrijeme'. Ne žalim ni za čim, očito je tako trebalo biti. Danas ih ne susrećem, to je prošlost - istaknuo je Sandi.

Danas je otac dvoje djece, sina Mikule i kćeri Zare. Zara je nedavno maturirala, a Mikula?

- Svira bubnjeve, razmišlja i o gitari. Zanima ga glazba i rijetki automobili. Kad smo nedavno bili u Austriji, on je već učio nas o autima. Dogovaramo da na par mjeseci ode raditi kao šegrt kod prijatelja automehaničara da još nauči o automobilima - otkrio nam je u lipnju Sandi.

