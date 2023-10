Sandra Bagarić i suprug zasjali na modnoj reviji: Vole se već 30 godina, a ona je zaprosila njega

Operna diva i glumica Sandra Bagarić (49) i poznati pijanist Darko Domitrović (59) zajedno su pratili tradicionalnu modnu reviju zagrebačkih obrtnika '88. Zlatna Igla'. Dok je Darko odabrao svijetlo plavo odijelo, Sandra je zasjala u crnoj haljini.

Njih dvoje su zajedno 30 godina, a od toga 25 u braku, a nedavno su i proslavili godišnjicu. Sandra je tu prigodu obilježila i na društvenim mrežama. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i posvetila mu svoju izvedbu pjesme Tereze Kesovije 'Moja posljednja i prva ljubavi'.

Zajedno imaju dvojicu sinova, Marka i Lovru, a njihova je ljubavna priča započela je na Muzičkoj akademiji.

Sandra se iz rodne Zenice za vrijeme rata s roditeljima preselila u Zagreb gdje je upisala akademiju, a tada nije znala da će je tamo, osim životnog poziva, dočekati i ljubav života. Njen suprug joj je nekad bio profesor na akademiji, a Sandra se odmah zaljubila u njega.

- Ja sam došla u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla ‘Ovom čovjeku ću roditi djecu’ i ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest - ispričala je za In Magazin prošle godine.

Jednom je prilikom njen suprug Darko opisao kako je, sasvim neočekivano, Sandra zaprosila njega.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelićem, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje - ispričao je.

- Možda bih ja to učinio jednog dana, ali nije mi dala priliku - dodao je.

Vjenčali su se 1997. godine, a Sandra priznaje da ljubav računa od jednog drugog događaja.

- Otkad me on poljubio. Brak, papiri, meni to ništa ne znači. Od 1992. godine smo zajedno pa vi računajte - zaključila je.