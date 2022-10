Sandra Bagarić snimila je svoju verziju pjesme 'Moja posljednja i prva ljubavi: 'Svi je pjevušimo'

Život joj je pjesma, igra, otkrivanje, svakodnevno učenje. Glazba ju nadahnjuje, obogaćuje, oplemenjuje, a susretanje s ljudima sličnih afiniteta i putovanje kroz glazbeno vrijeme, uvijek, ali baš uvijek, donijele su joj sreću i veselje jer se bavi najljepšim poslom na svijetu. Glazbena diva Sandra Bagarić (48), oduvijek je bila radoznala, voljela je istraživati, osluškivati i provocirati svijet oko sebe. Gutala je knjige i filmove, imala bujnu maštu, tražila ljepotu svuda oko sebe.

Okušala se u svim scenskim formama, koketirala s mnogim žanrovima, pomicala svoje granice, od opere, operete, mjuzikla, Lied-a, sakralne glazbe, dramskih uloga, sinkronizacija, žirija do TV sapunica, voditeljstva, zaštitnih lica raznih brendova. Sve je to radila s velikim veseljem i odgovornošću i upravo je to ono što ju je izgradilo u svestranu umjetnicu koja je imala hrabrosti odškrinuti mnoga vrata te doći do simpatija publike, gledatelja i slušatelja.

Okružena sjajnim kreativnim timom, s puno povjerenja, Sandra se prepustila novoj avanturi. 'Moja posljednja i prva ljubavi', vječna pjesma autora glazbe i stihova Kemala Montena, njezinog dragog kolege i Sarajlije velikog srca, pratila ju je, kao i mnoge, kroz cijeli život pa joj je odlučila podariti novo ruho.

- Ne postoji osoba koja nije barem jednom zapjevušila ovaj hit koji su proslavili autor i nenadmašna Tereza Kesovija - rekla je Sandra Bagarić

Za Sandrinu verziju pjesme 'Moja posljednja i prva ljubavi' snimljen je videospot koji je režirao Branko Markota, a snimio i montirao Teo Bekavac.

- Timski rad je najbitniji, Branko Markota i Zvonimir Dusper, producenti i aranžeri, pjesmu su obukli u moderno ruho, uz aranžere svirali su i odlični glazbenici Miroslav Lesić, Mladen Kosovec i Maksimilijan Borić. Već duže vremena prizivam ovakav tim te otkrivam nove boje i mogućnosti moga glasa... Ovu pjesmu mnogi od nas svakodnevno pjevušimo, posvećujemo je našim ljubavima, citiramo, nadam se da će i u ovoj interpretaciji doprijeti do vaših srca - kaže Sandra.

