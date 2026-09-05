Sandra Bagarić u 53. oduševila figurom u bikiniju: 'Prelijepa, izgledaš bolje od onih u 20-ima'

Rujan je stigao, ali Sandra Bagarić još ne priznaje kraj ljeta. Umjesto jesenskih kombinacija, operna pjevačica i dalje bira bikini, sunce i more. U crvenom bikiniju legla se u kristalno čisti plićak, raširila ruke i prepustila se moru, a zatim pokazala i kako izgleda nakon kupanja. Bez puno poziranja stala je pred kameru, a širok osmijeh nije skidala s lica
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'Predivna', 'Morska vila', 'Bome si lijepa', 'Prirodna', 'Kad žena drži do sebe, može izgledati bolje od onih u dvadesetima, naravno da i genetika puno utječe,al u globalu itekako natprosječno', hvalili su je pratitelji.
| Foto: Facebook
'Predivna', 'Morska vila', 'Bome si lijepa', 'Prirodna', 'Kad žena drži do sebe, može izgledati bolje od onih u dvadesetima, naravno da i genetika puno utječe,al u globalu itekako natprosječno', hvalili su je pratitelji. |
Foto: Facebook
'Predivna', 'Morska vila', 'Bome si lijepa', 'Prirodna', 'Kad žena drži do sebe, može izgledati bolje od onih u dvadesetima, naravno da i genetika puno utječe,al u globalu itekako natprosječno', hvalili su je pratitelji.
| Foto: Facebook
Pjevačica je ranije otkrila kako održava liniju i mladolik izgled.
| Foto: Facebook
Rekla je da joj pomažu dobra genetika, umjerenost, svakodnevne šetnje i uravnotežena prehrana, a ne bježi ni od vježbanja.
| Foto: Facebook
Naglasila je i da ne vjeruje u čarobna rješenja, nego u disciplinu, kretanje i zdrave navike.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
I prije nekoliko dana pokazala je kako uživa u moru.
| Foto: Instagram/Sandra Bagarić
Pozirala je u plićaku u crnom kupaćem kostimu s velikim osmijehom na licu
| Foto: Instagram/Sandra Bagarić
Nedavno je Bagarić objavila i fotografije u toplesu i oduševila svoje pratitelje koji su ju zasuli komplimentima
| Foto: Instagram
'Ne samo da zna da pjevati ,zna se i sunčati', Bravo generacijo! Ma kakve ove sve influencerice, nema nitko ljepša leđa na plaži od Sandre', Sandra, okreni se', pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Iako smo je navikli gledati na kazališnim daskama u glamuroznim izdanjima, Sandra često pokazuje svoju opušteniju stranu.
| Foto: Instagram
Prošle godine pozirala je u prirodi, okružena bujnim stablima smokve.
| Foto: Instagram
U šarenom bikiniju pokazala je zavidnu figuru, a posebnu pažnju privukla je zaigranom pozom gdje grudi prekriva samo smokvinim listovima.
| Foto: Instagram
- Sok od smokvinog lista. Kako se zabavit na jedan kišni dan na moru.... Smokvin list kao inspiracija mnogima... - poručila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Luka Stanzl/Pixsell
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL