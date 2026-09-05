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DOBRA GENETIKA

Sandra Bagarić u 53. oduševila figurom u bikiniju: 'Prelijepa, izgledaš bolje od onih u 20-ima'

Rujan je stigao, ali Sandra Bagarić još ne priznaje kraj ljeta. Umjesto jesenskih kombinacija, operna pjevačica i dalje bira bikini, sunce i more. U crvenom bikiniju legla se u kristalno čisti plićak, raširila ruke i prepustila se moru, a zatim pokazala i kako izgleda nakon kupanja. Bez puno poziranja stala je pred kameru, a širok osmijeh nije skidala s lica
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Sandra Bagarić u 53. oduševila figurom u bikiniju: 'Prelijepa, izgledaš bolje od onih u 20-ima'
'Predivna', 'Morska vila', 'Bome si lijepa', 'Prirodna', 'Kad žena drži do sebe, može izgledati bolje od onih u dvadesetima, naravno da i genetika puno utječe,al u globalu itekako natprosječno', hvalili su je pratitelji. | Foto: Facebook
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'Predivna', 'Morska vila', 'Bome si lijepa', 'Prirodna', 'Kad žena drži do sebe, može izgledati bolje od onih u dvadesetima, naravno da i genetika puno utječe,al u globalu itekako natprosječno', hvalili su je pratitelji. | Foto: Facebook
Komentari 8

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