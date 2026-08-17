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NASTAVAK NAKON 30 GODINA

Sandra Bullock i Nicole Kidman opet skupa u filmu 'Magija 2'! Poznato kada stiže u naša kina

Piše 24sata,
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Sandra Bullock i Nicole Kidman opet skupa u filmu 'Magija 2'! Poznato kada stiže u naša kina
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Foto: PROMO
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Nakon gotovo 30 godina, Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju se u čarobni svijet sestara Owens u dugoočekivanom nastavku kultnog hita

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Ulaznice za film Magija 2 od danas su u prodaji. Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima. Službeni materijali najavljuju povratak u svijet u kojem drevna obiteljska magija i dalje ima snažan utjecaj na živote novih generacija obitelji Owens.

Foto: PROMO

U novom nastavku sestre Owens ponovno će se suočiti s mračnim prokletstvom koje prijeti njihovoj obitelji. Priča tako ponovno stavlja u središte snagu obiteljskih veza i neraskidivu povezanost sestara, dok se tri generacije žena obitelji Owens moraju udružiti kako bi se jednom zauvijek suprotstavile nasljeđu koje ih prati generacijama. Uz Sandru Bullock i Nicole Kidman, u filmu glume Joey KingMaisie WilliamsXolo MaridueñaSolly McLeodLee PaceDianne Wiest i Stockard Channing, a Channing i Wiest ponovno se pojavljuju kao tete Franny i Jet.

Foto: PROMO

Režiju potpisuje Susanne Bier, dok scenarij potpisuju Akiva Goldsman i Georgia Pritchett, uz priču temeljenu na svijetu koji je stvorila autorica Alice Hoffman. Film produciraju Denise Di NoviSandra Bullock i Nicole Kidman. Magija 2 donosi sve ono zbog čega je originalna priča o sestrama Owens stekla kultni status – magiju, humor, obiteljske odnose i snažne emocije – ali ih smješta u novu generaciju obitelji koja će se morati suočiti s posljedicama drevnog prokletstva. Prvi službeni materijali već su otkrili atmosferu nastavka koji spaja fantastičnu avanturu s emotivnom pričom o obitelji, ljubavi i nasljeđu.

Foto: PROMO


Ulaznice za film Magija 2 od danas su u prodaji, a publika ih može osigurati na vrijeme i pripremiti se za povratak sestara Owens na veliko platno. Magija 2 u kina stiže 9. rujna 2026., u distribuciji Blitz filma, donoseći publici jedan od najiščekivanijih filmskih događaja godine i spektakl koji će se doživjeti upravo onako kako je zamišljen – na velikom platnu.

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