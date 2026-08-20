Sandra Bullock progovorila je o smrti partnera Bryana Randalla

Američka oskarovka, Sandra Bullock, gostovala je u podcastu SmartLess gdje je otvoreno govorila o gubitku partnera Bryana Randalla koji je preminuo u dobi od 57 godina u kolovozu 2023. godine. Bullock se prisjetila i 'traumatske dijagnoze' koja je dovela do Randallove smrti, Naime, fotograf je vodio privatnu trogodišnju bitku s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), poznatom i kao Lou Gehrigova bolest.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

- Randall me zamolio da ne dijelim njegovu dijagnozu. Nisam smjela govoriti o tome. To je bio zahtjev i pokušala sam, ispoštovala sam ga - objasnila je Bullock.

- Počela sam tugovati za Bryanom četiri godine prije nego što je preminuo. Bio je bolestan pola naše veze - nadodala je Oskarovka.

Foto: Damir Bošković/Youtube

- Moja osoba je otišla puno ranije nego što je tijelo otišlo. Mislim da se s tim nisam suočila sve dok nije preminuo, jer si jednostavno na traci za trčanje, znaš - nastavila je zvijezda filma 'Magija 2'.

Glumica i Randall zajedno su odgajali njezina sina Louisa i kćer Lailu, kao i Randallovu kćer iz prethodne veze, Skylar Staten Randall. Gesine Bullock-Prado, glumičina sestra, bila je jedina osoba koja je znala za njegovu dijagnozu 'neko vrijeme', rekla je Bullock, sve dok se nije povjerila prijateljima, uključujući Jennifer Aniston.

- Kada se fizička bolest spojila s aspektom mentalnog zdravlja, to je nešto o čemu ljudi ne pričaju...- rekla je glumica.

- Mirno nakon trogodišnje borbe s ALS-om... Bryan je odlučio svoju borbu s ALS-om držati privatnom, a oni koji su se brinuli za njega dali su sve od sebe da ispoštuju njegov zahtjev - objavila je njegova obitelj nakon što je Randall preminuo.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Randall, bio je model prije nego je postao fotograf, a upoznao je Bullock 2015. godine. Svoju vezu su učinili javnom kasnije te godine kada su se pojavili na vjenčanju Aniston i Justina Therouxa.

- Trebalo joj je vremena da se brine o sebi. Provela je puno vremena liječeći se, boraveći sa svojom djecom i boraveći kod kuće. Trebala je osigurati da su ona i njezina djeca na najboljem mogućem mjestu za povratak na posao - rekao je izvor za People.