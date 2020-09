Sandra je sretna u vezi: S 10 godina mlađim uživa na moru

Škrinjar je sudjelovala u emisiji 'Ljubav je na selu' gdje je bila na farmi kod Dušana Golubovca. Izašla je prva jer su ona i Dušan prijatelji iz djetinjstva. Naposljetku je pronašla dečka s kojim sada uživa

<p>Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' <strong>Sandra Gomboc Škrinjar</strong> (32), koja je bila kod<strong> Dušana</strong> <strong>Golubovca</strong> (29) u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, prije nekoliko mjeseci je otkrila kako je pronašla novu ljubav. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušanova životna priča</strong></p><p>Svojedobno nam je ispričala kako mu je ime <strong>Mirko</strong> te živi u malom mjestu blizu gline. Upoznali su se u jednom kafiću gdje je ona radila, a Mirko je bio stalan gost. Mlađi je od nje deset godina, no ta im razlika ne smeta. Svoju su vezu započeli već dok je Sandra bila na farmi kod Dušana. </p><p>Sada su uzeli predah od obaveza pa uživaju na moru. Škrinjar je na društvenim mrežama podijelila njihovu zajedničku fotografiju. Par je pozirao zagrljen uz more, a Sandra je fotografiju objavila s pjesmom 'Samo s tobom sam upoznao ljubav'. </p><p>Škrinjar je inače bila prva kandidatkinja koja je napustila Dušanovo imanje zbog toga što su ona i farmer bili prijatelji iz djetinjstva.</p><p>- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole, kada mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat su zajedno igrali nogomet na igralištu - pričala je Sandra svojedobno.</p><p>Golubovac se nedavno oženio djevojkom koja mu se javila nakon završetka emisije. No sreća se osmjehnula i Sandri.</p><p>- Da sam birala boljega, ne bih ga mogla naći - rekla je jednom prilikom za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3883512/sandra-iz-ljubav-je-na-selu-uziva-s-deckom-na-moru-samo-s-tobom-sam-upoznao-ljubav/" target="_blank">RTL</a> o svojem dečku Mirku. </p><p> </p><p> </p><p> </p>