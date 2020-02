Sandra nakon ispadanja: Dušan i ja znamo se iz dječjeg doma...

Sandra Škrinjar (30), kandidatkinja farmera Dušana Golubovca (29), u sinoćnjoj je epizodi showa 'Ljubav je na selu' napustila njegovo imanje u Zrinu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

S obzirom na to da se farmer s druge dvije djevojke, Goranom i Tajanom, stalno svađao oko 'zapuštenog' imanja, sve je gledatelje iznenadilo što je prvu kući poslao upravo Sandru. Nju to, kako kaže, nije ražalostilo ni iznenadilo, piše RTL.

- Nije me iznenadilo što me poslao kući pa mi smo samo prijatelji. Da se među nama trebalo što dogoditi, već bi se dogodilo. Njemu se sviđaju obje djevojke, iako Gorana malo više. Rekla sam mu da bi mu ona i najviše odgovarala. Čini mi se da su se na početku oboje zaljubili, ali na farmi su počele te svađe i to ga je jako povrijedilo - rekla je Sandra za RTL TV.

Ona je još na prvom spoju s farmerom otkrila da se njih dvoje poznaju od djetinjstva i da ih je spojila teška životna situacija. Teško joj je, kaže, gledati kako ljudi razapinju Dušana u komentarima, a ne znaju ništa o njemu.

- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole, kada mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat su zajedno igrali nogomet na igralištu - rekla je Sandra za RTL TV.

Nakon odlaska iz doma, prestao je njezin kontakt s Dušanom i njegovom braćom.

- Kada napunite 18 godina ili kada završite četverogodišnju školu, morate napustiti dom. Nisam Dušana vidjela nakon odlaska iz doma do trenutka kada me posjetio na poslu u Petrinji. Vidio me na televiziji kada sam bila u devetoj sezoni i posjetio me. Porazgovarali smo malo i raspitivao se o 'Ljubav je na selu', no nije mi rekao da se već prijavio, nego da razmišlja o tome - rekla je Škrinjar. U domu joj je, kaže, bilo dobro jer se tamo navikla.

- Kada sam se trebala vratiti tati, željela sam radije ostati u domu. Bilo je malo teško na početku, dok se ne privikneš, ali u domu su nam sve omogućili. Išla sam na balet pa su mi plaćali balet, išli smo na sve izlete, kada smo išli nekome na rođendan, dobili smo poklon da mu odnesemo. Nikad se mi iz doma nismo osjećali drugačije od ostale djece u razredu. Nisu nas drugačije gledali, nisu se odvajali od nas, prihvatili su nas i nitko nije stvarao razliku. Naravno, bilo je i plača i suza i kazni jer je disciplina bila jako važna - rekla je Sandra. Dodala je kako je bilo disciplinirano kao u vojsci.

- Ujutro buđenje, pravljenje kreveta, zatezanje plahti, umivanje i pranje zuba, zatim doručak. Na doručku i večeri smo svi morali biti. Svaki tjedan smo imali neke radne zadatke za koje smo bili zaduženi. Smjeli smo izlaziti, imali smo džeparac, ali morali smo dolaziti u određen sat u dom i javiti se da smo stigli. Naučili su nas disciplini - ispričala je.

Upravo joj zato, kaže, nije jasno zašto Dušan nije bolje pospremio kuću prije njihova dolaska.

