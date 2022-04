Sanela iz Bosne i Hercegovine nova je zvijezda serije 'The Real Housewives of Beverly Hills'...

U novoj sezoni popularnog reality showa 'The Real Housewives of Beverly Hills' pojavit će se Sanela Diana Jenkins (49), koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Tijekom najave za novu sezonu, Sanelu su najavili kao 'zlikovku' među imućnim ženama.

Iako joj je pravo ime Sanela, ona naglašava da ju se zove Diana. Iz Bosne i Hercegovine izbjegla je za vrijeme rata.

Rođena blizu Sarajeva, a danas milijunašica iz Beverly Hillsa

Sanela Ćatić, tako glasi pravo ime nove zvijezde Hollywooda. Rođena je u Alipašinom Polju, nedaleko od Sarajeva, a danas je poduzetnica, milijunašica, filantropkinja i majka troje djece.

Atraktivna plavuša iz Beverly Hillsa stipendira Sanela Diana Jenkins Human Rights Project na UCLA-u, a surađuje i s glumcem Seanom Pennom. Njih dvoje pokrenuli su organizaciju Jenkins-Penn Haitian Relief. Uz to, Sanela je pokrenula i zakladu Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina u čast pokojnom batu Irnisu, koji je poginuo u 22. godini života.

Sanela je iz BiH prvo izbjegla u Split, a zatim u London. U Velikoj Britaniji upisala je studij ekonomije i informatike.

- Možemo se seliti na kraj svijeta, kao što sam se i ja odselila, ali ne možemo pobjeći od sebe. Kultura i karakteri su duboko usađeni u nama i ne može ih nova adresa stanovanja promijeniti. Moja djeca su veoma privržena Sarajevu i cijeloj zemlji kao da su u BiH konstantno rasli. Govore čisti bosanski jezik, tamo imaju veoma bliske prijatelje. U posljednjih nekoliko godina više od mene dolaze u BiH - rekla je Sanela u intervjuu za magazin Gracija i istaknula kako su njezina djeca, kada je u pitanju vezanost za obitelji i prijatelje, isti kao i svi njihovi vršnjaci u Bosni.

Osim toga, Sanela je pohvalila Sarajevo rekavši da je to sredina gdje je dobro provesti vrijeme odrastanja.

- Tolika količina inteligencije i šarma na malom prostoru ostavi pozitivne tragove na ljudima - rekla je pa dodala:

- Ipak, uz te pretpostavke važno je dalje raditi na sebi da bismo razumjeli širu sliku i kretanja u svijetu. Danas je to malo drugačije pa možemo biti u toku svih događanja i živjeti na planini, ili biti izvan događaja, a živjeti u Parizu ili New Yorku.

- U vremenu u kojem živimo komunikacija je svima dostupna i možemo naučiti skoro sve što nas zanima samo ako imamo pristup internetu. Ali, na kraju, bitno je na koje temelje stavljamo to znanje i informacije. Ako su temelji dobri, sve ostalo je lakše - zaključila je.

Ova milijunašica i zvijezda nove sezone reality showa na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz djetinjstva, koje je provela u BiH. Njezini roditelji i dalje žive u rodnom gradu, a Sanela je ostala u dobrim odnosima i s bivšim kolegama iz škole.

Sanela se može pohvaliti nizom poslovnih uspjeha. Osnivačica je i direktorica kompanije koja se bavi proizvodnjom zdravih napitaka, ima liniju kupaćih kostima, a tu je posao i vezan za filmsku distribuciju. Prvog muža upoznala je na fakultetu u Londonu, Rogera Jenkinsa. On je 14 godina stariji od nje, a u brak su stupili 1999. godine. Imaju dvoje djece, kći Eneyu i sina Innisa.

Nakon deset godina braka par se razveo, a Saneli je brakorazvodnom parnicom pripalo pola njegovog bogatstva, koje se procjenjivalo na 380 milijuna eura. Ostali su u dobrim odnosima, a u Velikoj Britaniji njihova rastava nazvana je 'najsretnijim razvodom u povijesti'.

Jenkins je danas u vezi s Asherom Monroeom, s kojim je u 2020. godini dobila i treće dijete, kći Eliyanu. Malena je rođena 25. studenog, točno na Dan državnosti BiH, što ponosna majka često ističe.

Sanela ljeta često provodi u Hrvatskoj, a prijatelji su joj najveće svjetske zvijezde. Među njima i Elton John.

Bogatstvo Sanele Diane Jenkins procjenjuje se na više od 300 milijuna eura.

