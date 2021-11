Kod nekih je parova u 'Braku na prvu' situacija potpuno jasna, no za neke još uvijek nije sigurno žele li biti samo prijatelji ili su ipak dali priliku ljubavi, što su danas otkrili ekspertima. Kad su se cure okupile, pričale su o tome kako nije u redu što Cigla svima priča o problemima s Kristinom, ali ne i njoj.

- Mora biti iskreniji prema meni jer on do sada nije to pokazao - zaključila je Kristina.

Goga i Bernard otkrili su da danas ne moraju donositi tešku odluku, baš kao ni Ana koja je rekla:

- Sve mislim da je ovo prekrasan san. Ponovno živim svoju novu mladost - nisam mrtva, mogu voljeti i uživati u pažnji i nježnostima.

Sanela je priznala kako uvijek dobro promisli prije donošenja odluke, baš kao i Jasmin, koji je razmišljao o njihovim zajedničkim trenucima.

- Nije mi drago što netko tko je pobjegao sa svadbe sad ima bolji odnos od Tomislava i mene koji smo na početku idealno funkcionirali, zezali se i zabavljali. Ispada da smo mi sad najlošiji par i da se ne možemo dogovoriti - rekla je Kristina.

Andrea je priznala kako ni u najluđim snovima nije mislila da će joj se dogoditi takva priča s Mislavom, a on je dodao kako je sve jasno kad je o njegovoj odluci riječ.

Erna je otkrila da nikad nije sigurna u Edinovu odluku, Ivona se nije grizla što je bila vrlo iskrena kad je o Kristijanu i njoj riječ, a on je rekao:

- Ima kandidata koji imaju lošije odnose i onih koji imaju vrhunski odnos, a mi smo nešto između. Ali mislim da se možemo više potruditi.

Svi parovi donijeli su odluke o ostanku ili napuštanju eksperimenta, stigli su eksperti. Posljednji na okupljanje stigao je Tomislav, kojeg je na zgradi dočekao natpis 'Cigla izdrži' za koji je pomislio da je djelo supruge Kristine.

Prvi par koji je sjeo ispred eksperata bili su Gordana i Bernard, koji je rekao kako njima ide - ko po špagi.

Objasnio im je kako izgleda njihov dan, da nemaju nikakvih problema te da ostaje u eksperimentu. Goga je također rekla da ostaje i komentirala:

- Sretna sam, zabavljam se, smijem se svakodnevno i zahvalna sam na tome, dobila sam gospodina i jako je dobar čovjek.

Stručnjaci su bili zadovoljni što oni svoj odnos grade za prijateljstvu što je dobra baza za nešto više.

Sljedeći par bili su Sanela i Jasmin, koji je rekao stručnjacima kako se iskupljivao cijeli tjedan za svoje ponašanje. Ostali parovi primijetili su da se opustio, da se šali, a na pitanje stručnjaka koja je budućnost njihove veze, Sanela je rekla:

- Prijateljski odnos postoji, ali ljubavni ne. On je predivna osoba, ali nije ono što tražim od muškarca.

Jasmin je komentirao da to ne uzima srcu zato što to nije rekla prvi put, a Sanela je dodala da je pažljiv, svidjelo joj se kad su išli na jahanje, a posebno kad je Amela Ćurića zamolio da joj otpjeva pjesmu…

Jasminu se sviđa što je Sanela veliki borac, što nije nametljiva u društvu, zabavna je, brine se o izgledu, a oboje su odlučili ostati.

- Baš se uživljavam u tu ulogu savršenog muža bez obzira na to što među nama nema kemije - rekao je Jasmin.

- Stavila sam ostajem jer i ja vidim neke pomake - komentirala je Sanela.

Stručnjaci su ih pohvalili iako im se čini da imaju neke skrivene motive za ostanak u showu, no Sanela je naglasila kako neke stvari ipak želi zadržati za sebe. Erni je bilo drago što oni žele izgraditi prijateljski odnos, no Edin smatra da se Jasmin ne može iskupiti za ono što je napravio:

- To ti žena nikad neće zaboraviti.