Danas će se u 'Braku na prvu' održati posljednja ceremonija, što znači da parovi moraju donijeti konačnu odluku žele li ostati zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

U večerašnjoj epizodi tako ćemo vidjeti mnogo zanimljivosti, a pred samu večer bili su nervozni i parovi.

Naime, Marinko je ispitivao Anu predosjeća li neka iznenađenja večeras, no ona misli da će sve proći glatko.

- Mislim da smo Ana i ja spremni prihvatiti i to razdvajanje, neće to biti neki problem - komentirao je Marinko, piše RTL.hr.

S druge strane, Sanela se ispričavala Edinu zato što im je upropastila spoj. Rekla je i da se divi njegovoj samouvjerenosti, no da to može i prestrašiti osobu. Edin joj je savjetovao da se ne nervira zbog drugih ljudi jer oni nisu bitni, no Sanela se nije mogla smiriti.

- Ako žele vidjeti bijesnu i gnjevnu Sanelu, vidjet će je danas. Voljela bih sve svima sasuti u lice jer su to zaslužili - rekla je i nastavila objašnjavati kako nisu svi došli u show tražiti ljubav.

Edin joj je pokušao objasniti da treba biti sretna zbog njih dvoje, a ne nesretna zbog drugih ljudi u showu.

- Dok ne kažem ono što im ide, neću biti mirna - odbrusila je Sanela, a Edin zaključio:

- Ne bih volio da to napravi zbog nje, ali ne mogu utjecati na to.

Nešto mirnije je bilo kod Ivone i Kristijana koji su razgovarali o tome da sada imaju opušteniji odnos.

- Bit će mi čudno kad se razdvojimo. Svi, ne samo ja i ti. Ljubav nije kad s nekom osobom možeš, nego je ljubav kad bez neke osobe ne možeš. Sad ću shvatiti mogu li bez nje ili će mi biti sasvim svejedno - rekao je Kristijan.

Za kraj su se zagrlili i Ivona se otišla naći s curama.

- Najljepši dan do sada, najbolja atmosfera barem s Kikijeve strane - rekla je Ivona.