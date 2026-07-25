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Sanja Doležal: 'Branitelji su mi u garderobi poklonili nešto...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Sanja Doležal: 'Branitelji su mi u garderobi poklonili nešto...'
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Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL/Privatni album
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Gostujući u emisiji 'Kod nas doma' prisjetila se događaja koji joj se urezao u pamćenje

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Sanja Doležal gostovala je u emisiji 'Kod nas doma' i tom prilikom prisjetila se trenutka iz života koji joj je ostao urezan u sjećanje i koji, kako kaže, nikada neće zaboraviti. 

- Ono čega se sjećam i neću sigurno zaboraviti dok sam živa. Zadnja emisija kad sam se opraštala od ekipe i od Sedme noći, jedni od gostiju su nam bili Udruga branitelja. Poslije emisije su me dočekali u garderobi i poklonili mi kolijevku. Dakle, ta bijela kolijevka... I Luka je u njoj spavao i Lea je u njoj spavala, i puno djece mojih prijateljica. To mi je uspomena najljepša - rekla je Doležal u emisiji 'Kod nas doma'

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Sanja Doležal je nakon uspješne glazbene karijere s grupom Novi fosili početkom 1990-ih uplovila i u televizijske vode, a jedno od njezinih najprepoznatljivijih voditeljskih angažmana bila je upravo kultna HRT-ova zabavna emisija 'Sedma noć'. Emisija se emitirala od 1992. do 1995. godine u uredništvu Ksenije Urličić te pod voditeljskom i kreativnom palicom Ljudevita Grgurića Grge, Mirka Fodora, Danijele Trbović i drugih poznatih televizijskih imena tog vremena.

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'Sedma noć' bila je jedan od najgledanijih zabavnih programa tog vremena u Hrvatskoj, a ujedno je slovila i za najskuplju emisiju u povijesti zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije.

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