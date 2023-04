Sanja o koncertu Fosila i sinu Rajka Dujmića: 'Nećemo tako skoro opet pjevati u Zagrebu'

Sanja Doležal (59), Vladimir Kočiš Zec (74) i Marinko Colnago (81) nastupili su u utorak navečer u KD Vatroslava Lisinskog koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Koncert su otvorili hitom 'Da te ne volim', a onda su nizali ostale bezvremenske pjesme Novih fosila. Rijetko tko nije bio na nogama i zaplesao, a kao i prošle godine plesao se vlakić u kojem se moglo vidjeti i poznatu Hrvaticu, Viktoriju Rađu koja je stigla na koncert u pratnji supruga Dina.

- Još uvijek slažemo dojmove. Bilo je veličanstveno. Mislila sam da je prošlogodišnji koncert neponovljiv, a ovaj je bio, ako ne isti, onda još i bolji - rekla nam je pjevačica.

Novi koncert u Zagrebu ne planiraju barem sljedećih godinu dana, ali stalno rade.

- Stalno nastupamo, ali sigurno nećemo imati koncert u Zagrebu sljedećih godinu dana - izjavila je.

Na koncert je sa suprugom i sinom došao i Tin Dujmić (40), sin pokojnog Rajka Dujmića. - On dođe na svaki koncert, jako mi je drago što smo u dobrim odnosima i što sam vidjela i njega i Rajkovu unučicu - rekla nam je Sanja.

U pripremi je i biografija o Fosilima, za koju je zadužen Mario Mihaljević (71).

- Za sada biografija stoji jer nismo stigli otići do Marija Mihaljevića koji skicira i piše biografiju, ali se nadam da ćemo, kada završi ova gužva koja je pred nama, sjesti u auto i otići do njega u Kastav te definirati sve do kraja, nadam se da ćemo ju doživjeti - rekla nam je Sanja.

