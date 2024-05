Šanse mu nisu bile nikada veće: Naš Baby Lasagna 'šiša' sve na eurovizijskim kladionicama

Jutro uoči druge polufinalne večeri promijenio se stanje na kladionicama. Na našu sreću, Baby Lasagna prešao je 40% šansi da pobijedi na 68. Eurosongu koji se održava u Švedskoj. Trenutačno je na 41%, slijedi ga Švicarska s 19% i Ukrajina na trećem mjestu s 9%.

Irska, koja se popela na četvrto mjesto, ima 6% šansi za pobjedu te Italija na petom mjestu koju predstavlja Angelina Mango i predviđaju joj 6% šansi da osvoji titulu pobjednika Eurosonga.

POGLEDAJTE STANJE:

Foto: EurovisionWorld/Screenshot

Baby Lasagna je 1. svibnja imao 20% šansi za pobjedu na natjecanju, a do danas su mu narasle za 21%.

Večeras se održava druga polufinalna večer u kojoj ćemo saznati novih deset finalista i tako saznati konačan popis finalista 68. Eurosonga.

Ovo je redoslijed nastupa druge polufinalne večeri koja počinje od 21 sat:

1. Malta: Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija: Besa - Titan

3. Grčka: Marina Satti - Zari

4. Švicarska: Nemo - The Code

5. Češka: Aiko - Pedestal

Francuska: Slimane - Mon amour

6. Austrija: Kaleen - We Will Rave

7. Danska: SABA - Sand

8. Armenija: Ladaniva - Jako

9. Latvija: Dons - Hollow

Španjolska: Nebulossa - Zorra

10. San Marino: Megara - 11:11

11. Gruzija: Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija: Mustii - Before the Party's Over

13. Estonija: 5miinust & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija: Angelina Mango - La noia

14. Izrael: Eden Golan - Hurricane

15. Norveška: Gåte - Ulveham

16. Nizozemska: Joost Klein - Europapa

Deset natjecatelja ući će u subotnje veliko finale gdje se nalaze zemlja domaćin Švedska, 'Big 5' skupina odnosno Italija, Španjolska, Velika Britanija, Njemačka i Francuska te finalisti iz prve polufinalne večeri, a to su Hrvatska, Srbija, Slovenija, Portugal, Finska, Luksemburg, Irska, Cipar, Litva, Ukrajina.

