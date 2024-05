Zdravko Čolić danas je proslavio rođendan, a kći Una pokazala kako je izgledalo njihovo slavlje

Bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić danas je proslavio 73. rođendan u krugu obitelji, a djelić atmosfere otkrila je njegova kći Una, koja je podijelila fotografiju na svojim društvenim mrežama.

- Tatin rođendan - kratko je napisala Una u opisu fotke.

Foto: Instagram

Pjevač je za svoj rođendan imao raskošnu rođendansku tortu, a pokraj se nalaze vinske čaše i šumsko voće. Čini se kako je obitelj Čolić uživala u vinu i mineralnoj vodi.

Inače, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj, a osim kćeri Une, imaju i kćer Laru. Pjevač često ističe kako je povezan s obitelji, a jednom je otkrio kako je njegova kći velika 'ljubiteljica' fotoaparata.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - rekao je Čolić za Avaz.

Foto: Instagram/Una Čolić