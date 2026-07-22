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KRAJ 'AMERICANE'

Šapit o Valentini Miletić: 'Mala' je bila najveći frajer od svih nas

Piše 24sata,
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Šapit o Valentini Miletić: 'Mala' je bila najveći frajer od svih nas
Foto: Instagram
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Voditelj i urednik Marko Šapit napisao je kako je bilo puno upitnika, a malo vjere u 'Americanu' no da je on ponosan i zadovoljan kako je projekt prošao. Zahvalio se svima koji su više od 40 dana marljivo radili na emisiji

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Nakon što je završila 'Americana', posebna emisija HRT-a posvećena Svjetskom nogometnom prvenstvu, završio je i angažman Valentine Miletić na toj TV kući. U svojoj objavi na Instagramu, voditelj i urednik Marko Šapit napisao je kako se u 'Americanu' nije puno vjerovalo, no emisija je na kraju završila kao veliki uspjeh. Posebnu zahvalu posvetio je kolegici Miletić. 

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- Posebno veliko hvala ide Valentini, zato jer je 'mala' bila najveći frajer pored svih kaofrajera i upustila se sa mnom u ovu pustolovinu, skoro bez pitanja, bez traženja slobodnih dana, bez filozofiranja, samo sa velikom željom za radom, učenjem i suradnjom, a to je danas rijetkost! Nadam se da ste mogli osjetiti koliko smo svi mi zajedno guštali u ovome - napisao je Šapit i zahvalio cijelom tehničkom, produkcijskom, novinarskom timu, gostima i svima koji su više od 40 dana marljivo radili na projektu.  Šapit je napisao i kako je ponosam na 'Americanu', projekt 'oko kojeg je bilo puno upitnika', te da se sada ide odmoriti.  

I Valentina se zahvalila svima koji su radili na projektu.

- Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu, ali iskreno, baš sam ponosna na to kako smo ovo odradili - napisala je na društvenim mrežama. Sa HRT-a su kazali kako je Valentinin angažman završio, no o eventualnim budućim projektima voditeljice, pravovremeno će obavijestiti javnost. 

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Valentina Miletić VIDEO
Valentina Miletić | Video: 24sata/Instagram
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Komentari 9
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