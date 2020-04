Sara iz Života na vagi javila se iz izolacije: Još sam s Marinom

Ovo mi je prvi video koji sam "montirala" pustimo na stranu moje (ne) sposobnosti, karantena je, sve je oprošteno😂❤️ 🌼@foreo UFO uređaj i pametne maskice (H2Overdose) oduševljenje na prvu! 🌼SAP gel za čišćenje lica koristim svaki dan, s njime uklanjam i šminku, ni malo ne peče za oči jako nježan i ne izaziva mi nikakve iritacije (kupujem ga u ljekarni za 80ak kuna izuzetno pristupačan i dugotrajan ) 🌼JAL kapi na bazi hijaluronske kiseline također kupujem u ljekarnoj za 80ak kuna i jako mi pašu koži koja nakon njih bude mekana i hidrirana😍 🌼@bourjoishrvatska always fabulous tekući puder 🌼 @nyxcosmetics_hrvatska tame&frame pomada (Brunette) 🌼NYX butter lipstick 🌼NYX glitter goals eyeliner 🌼@wetnwildcroatia contouring palette 🌼 @makeuprevolution Sophx paleta 🌼@maybelline_cro lash sensational maskara 🌼@noelle.brush za rumenilo i obrve😍😍 #noelle #zivotnavagi #sarasitaric #fn #funnyvideos #makeup #nyx #nyxcosmetics #coronatime #corona #croatia #beauty #brunette

A post shared by Sara Sitarić (@sara_sitaric) on Apr 22, 2020 at 6:44am PDT