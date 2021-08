Glumica Sarah Jessica Parker (56) zadnji je put na Met Gali bila 2018., a godinama je bila u pratnji s najboljim prijateljem, voditeljem Andyjem Cohenom (53). Čini se da će ove godine bal propustiti, jer traje snimanje reboota serije 'Seks i grad'.

Sarah svake godine oduševi novim 'lookom' na Met Gali, pa su njezine kreacije uvijek visoko na listi najzanimljivijih.

Ove će godine Sarah propustiti temu 'U Americi: Leksikon mode', jer je na setu dugoiščekivanog 'And just like that...'

Met Gala će se ove godine održati 13. rujna u Metropolitanu, a sudionici će morati ispoštovati sva 'korona pravila':

- Svi sudionici Met Gale 13. rujna moraju dostaviti dokaz o potpunom cijepljenju, a također će se očekivati nošenje maski u zatvorenom prostoru, osim za vrijeme jela i pića. Ažurirat ćemo ove smjernice po potrebi - rekao je glasnogovornik Met Gale za Daily Beast.

Galom će predsjedati s Billie Eilish (19), Naomi Osaka (23), Amanda Gorman (23) i Timothée Chalamet (25), s počasnim predstavnicima Tom Fordom (59) i Annom Wintour (71).