'Šariću, nikad neću zaboraviti kada sam ti plakao na ramenu' Kupio si me za cijeli život, to se ne zaboravlja, hvala ti prijatelju, zahvalio se Marko prijatelju Šariću koji mu je popriječio put do finala. Marko se, kaže, trudio plesati kao profesionalac i dao je cijelog sebe u natjecanje