Saša iz Splita je odustao na 12. pitanju: Znate li vi odgovor?

Što treba ubaciti između ‘anta’ i ‘rivo’ da bismo dobili glavni grad Madagaskara?, pitanje je na koje odgovor nije znala Zagrepčanka Marina Šiljak Brezak u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. Zatražila je pomoć publike. U ponudi su bili: A - mama, B - tata, C- baba i D - nana. Publika je 63% glasova dala za C - baba, 19% za D - nana, i po 9% za A - mama i B - tata. Nakon što je vidjela rezultate, inženjerka građevine koja radi u struci na procjeni vrijednosti nekretnina, na tom šestom pitanju iskoristila je još jednog džokera -'pola pola'. Bojala se da je publici svojim glasnim razmišljanjem sugerirala odgovor C. Suženim izborom ostali su tata i nana, a natjecateljica je kao konačni odgovor navela D - nana i osvojila 300 eura.

Na osmom pitanju Marina je iskoristila posljednjeg džokera. Nije znala koji je film redatelja "Ritma ludila" i "La La Landa" došao u kina ove godine. U ponudi su bili Babylon, Persepolis, Gomorrah i Agora. Džoker zovi, Lucija Orlović, mislila je kako je riječ o filmu Babylon i tako je Marina došla do iznosa od 1000 eura. Voditelj Tarik Filipović pojasnio je kako sva četiri filma postoje.



- Naslovima se referiraju na neke prastare lokacije, a ovogodišnji film mladoga Damiena Chazellea je Babylon, dodao je. Deveto pitanje Marina je riješila bez poteškoća, no na 10. je odustala. Trebala je odgovoriti gdje su klifovi vidljivi na glasovitoj slici "Postojanost pamćenja"; u Toskani, Kataloniji, Provansi ili Škotskoj?

- Ne znam odgovor i ne bih htjela zadržavati ostale. Osvojenih 2500 eura je super. Puno više od onog s čim sam došla, kazala je Marina. Da je odgovarala, izabrala bi Provansu. No točan odgovor bio je B - u Kataloniji, a riječ je o nadrealističkom djelu velikog španjolskog slikara Salvadora Dalija.

Na vrući stolac idući je sjeo Saša Benzon iz Splita koji voli putovati, ali i vratiti se u rodni grad gdje se školovao, radi i živi. Aktivni član splitske kvizaške scene koji je sudjelovao i u HRT-ovom kvizu Potjera, lako i brzo je došao do 10. pitanja, no tada mu je zatrebao prvi džoker. Što ima izumiteljski stroj profesora Baltazara, glasilo je pitanje za prelazak drugog praga. A - nos i usisivač; B - srce i ventilator; C - oko i pjenjaču ili D - uho i kišobran?

Natjecatelj se dvoumio između ventilatora i kišobrana. Zatražio je džokera pola-pola nakon čega su ostali A - nos i usisivač i D - uho i kišobran.



- Mogao sam i bez ovoga. Uho i kišobran moj je konačan odgovor - kazao je Saša i osvojio 5000 eura. Na idućem, 11. pitanju, 39-godišnji Splićanin je zamolio pomoć publike. Nije znao na kojoj je rijeci Križnica, jedini naseljeni riječni otok u Hrvatskoj. Na Dravi, Kupi, Savi ili Sutli? Publika je 50% glasova dala Dravi, 33% Kupi, 9% Sutli, 8% Savi. Kako je i Saša mislio da je riječ o Dravi to je naveo kao konačan odgovor i osvojio 10.000 eura.

Zahvalio se publici, a Tarik je, uz smijeh, dodao kako za to nije bilo razloga u zadnje dvije-tri emisije. Otok Križnica velik je 5 km2, na njemu živi 76 stanovnika, i nalazi se na lijevoj obali Drave, na samoj granici s Mađarskom. Posljednjeg džokera Saša je iskoristio na pitanju za 18.000 eura. U kojoj je državi ista stranka dobila najviše glasova na svim parlamentarnim izborima u posljednjih sto godina: Nizozemskoj, Švicarskoj, Irskoj ili Švedskoj?

Džoker zovi (Lucijan Šošić koji je i sam sudjelovao u Milijunašu) nije znao odgovor. Sašino mišljenje da je riječ o Irskoj i stranci Sinn Fein džoker je odbacio kao mogući točan odgovor. Nakon toga Saša je odustao od odgovaranja na 12. pitanje i kući otišao s 10.000 eura. A Tarik je objasnio da je Švedska socijaldemokratska stranka bila relativni pobjednik na posljednja 32 parlamentarna izbora.

Posljednji natjecatelj u ovotjednom izdanju kviza bio je 44-godišnji Zagrepčanin Sergej Novosel Vučković kojeg je voditelj predstavio kao svog starog znanca i dobrog igrača. Odgovorivši točno na pet pitanja osvojio je iznos prvog praga od 150 eura i pozivnicu za iduću emisiju.

