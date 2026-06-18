Saša Kovačević postat će otac

Srpski pjevač Saša Kovačević i njegova novopečena supruga Zorana čekaju prvo zajedničko dijete.

- Beskrajno smo sretni što nam dolazi sinčić.Iskreno, volio bih da je kćer, jer mislim da su privrženije očevima, a kako već imam djevojčicu u kući poznata mi je ta ljubav. Dječak će, svakako, donijeti nešto novo u naše živote. Tko zna, možda jednog dana dođe i djevojčica. Sretan sam što čekamo dječaka i zbog toga što će se njegovim rođenjem nastaviti loza Kovačevića - rekao je pjevač za Hello! Magazin.

Foto: Instagram

Dodao je i kako su se donedavno bavili organizacijom vjenčanja, a sad su im u fokusu pripreme za dolazak bebe.

- Sad prelazimo na opremanje sobe i kupovinu svih neophodnih potrepština - rekao je.

Zorana iz prvog braka ima kćer Iskru (11), koju je Saša odavno prihvatio kao svoju.

- Zaista je volim najviše na svijetu. Uvijek kažem - to je moje dijete, iako nije biološki. Ne mogu u javnosti opisati način na koji se doživljavamo, to je za naša četiri zida, ali najblaže rečeno - ona je moje dijete. To je jednostavno ljubav - rekao je ranije Saša.

Već godinama je jedno od najpoznatijih imena regionalne pop scene, a pjesmama poput 'Temperatura', 'Slučajno' i 'Zamalo tvoj' stekao je vjernu publiku i u Hrvatskoj.