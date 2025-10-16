Obavijesti

Saša Matić o danu kad je umro Toše: Planirali smo koncert. Da smo ga održali, on bi još bio živ

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Saša Matić o danu kad je umro Toše: Planirali smo koncert. Da smo ga održali, on bi još bio živ
Foto: Dušan Petrović/Pixsell/kolaž

Toše je bio jedno srce, jedna veličina, čista duša. Volio je moj rad, posebno pjesmu ‘Neke ptice nikad ne polete’. Pjevao je maestralno, znao sam mu govoriti da tu pjesmu pjeva bolje od mene, rekao je pjevač

Prošlo je punih 18 godina otkako nas je napustio Toše Proeski, glazbenik čiji su glas, emocija i ljudskost nadživjeli vrijeme. Njegov kolega Saša Matić (47) prisjetio se kako su planirali duet, ali i da je jedan neodržani koncert možda mogao promijeniti sve.

- Mi smo u Skoplju pričali o suradnji, potencijalnom duetu... Kasnije smo imali svatko svoju turneju u Australiji, a tada smo trebali imati i zajednički privatni koncert za Makedonce u jednom klubu. Međutim, to se na kraju nije dogovorilo, ali da je, on bi ostao još sedam dana u Australiji i pjevali bismo na toj zabavi… Kako do tog koncerta nije došlo, on se vratio i dogodilo se to što se dogodilo - rekao je ranije Saša u eteru Extra FM-a.

Njegovu dobrotu i neviđeni talent pamtit će zauvijek.

- Toše je bio jedno srce, jedna veličina, čista duša. Volio je moj rad, posebno pjesmu ‘Neke ptice nikad ne polete’. Pjevao je maestralno, znao sam mu govoriti da tu pjesmu pjeva bolje od mene. Bio je pun znanja kad je glazba u pitanju, bio je nepresušan izvor i svaki dan se od njega moglo očekivati nešto novo - kaže Matić.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške 16. listopada 2007. godine u 6 sati i 20 minuta ujutro poginuo je popularni pjevač Toše Proeski. Imao je samo 26 godina, a za njim je plakala cijela regija.

Prije 18 godina plakala je regija. U jesensko jutro 16. listopada svi oni su se probudili s najtežom i najneočekivanijom viješću... Toše Proeski doživio je tešku prometnu nesreću oko 6 sati i 20 minuta nedaleko od Nove Gradiške. Brojne zvijezde oprostile su se od njega
