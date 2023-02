Saša Matić o Šauliću: Bio sam njegov veliki fan. Zbog Šabana sam ustao iz kreveta u pola noći

Pjevač Saša Matić (44) otkrio je kako je još u djetinjstvu upoznao pokojnog pjevača Šabana Šaulića. Matića je, kako je kazao prilikom gostovanja u emisiji 'Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović', nazvao prijatelj kako bi ga obavijestio da je u kafić stigao legendarni pjevač narodne glazbe. I, tu je sve krenulo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Saša je u to vrijeme, kako je ispričao, spavao te se na telefon javila njegova majka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Zove moj prijatelj i pita moju mamu: "Gdje je Saša?", kaže ona "Već je sine legao, rano ustaje, škola je sutra, ima obaveze", a on kaže: "Jao teta Dragice hoćete li probuditi njega i Dejana, ovdje u kafić je došao Šaban Šaulić, znam da mi je pričao da je on njegov fan da bi da ga želio upoznati. Kada je meni mama to rekla, ja sam ustao obukao se, došao je tatin prijatelj po nas dvojicu i odveo nas - prisjetio se Matić te večeri.

Kada je stigao u kafić, kaže, prvo je pružio Šabanu ruku.

- Sjeli smo i kažu oni muzičari: "Ajde ti sad Sale malo", ja kažem: "Ma ne, samo vi svirajte, ja neću", a kaže mi prijatelj: "Alo, došao čovjek da te čuje, šta sad to znači neću" i ja uzmem mikrofon i kada sam otpjevao "Dva galeba bela", i ne znam što još, kažem ja Šabanu: "Hoćete li vi otpjevati nešto, a on meni kaže: "A ne, ne sine, ja sam došao večeras tebe slušati" i mi smo ostali do ujutro. To mi je možda prva večer da sam ostao tako, klinac sam još bio, ostali smo u kafiću do sedam ujutro - rekao je.

Foto: Privatni albumi

Dodao je kako taj dan nije išao u školu.

- Pogotovo što sam bio pod tim dojmom što sam upoznao čovjeka kao što je Šaban Šaulić. On je bio fasciniran mojim glasom i rekao je Raletu: "Ovo će biti jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima" - objasnio je Matić te otkrio kako je i dugogodišnji prijatelj pjevača Ace Lukasa.

Foto: Antonio Ahel

