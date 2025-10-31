Obavijesti

DVA KONCERTA U ZAGREBU

Saša Matić razveselio je fanove koji čekaju njegov nastup u Areni: 'Ispunjavamo vaše želje!'

Foto: promo

Zbog velikog interesa, Saša Matić svojim je obožavateljima pripremio iznenađenje - uz već rasprodani koncert 5. prosinca, u Areni Zagreb održat će i drugi koncert dan kasnije, 6. prosinca.

Zagrebačka Arena tako će dvije večeri zaredom biti ispunjena emocijama, glazbom i atmosferom kakvu samo Saša zna napraviti. Uz provjerene hitove "Kralj izgubljenih stvari", "Nađi novu ljubav", "Poklonite mi nju za rođendan", "Idemo anđele" te brojne druge, premijerno će izvesti i svoje nove pjesme.

Foto: promo

- Nevjerojatno je koliko su me puta obožavatelji uspjeli ugodno iznenaditi, sada je red na meni. Nakon što je prvi koncert rasprodan, stizale su poruke i pozivi sa željama da se drugi koncert održi u subotu, i evo, ispunjavamo tu želju. Veselim se svakoj minuti na pozornici, bit će to dvije nezaboravne večeri i učinit ću sve da ih svi pamtimo zauvijek - poručio je Saša putem Extra FM-a.

PRISJETIO SE Saša Matić o danu kad je umro Toše: Planirali smo koncert. Da smo ga održali, on bi još bio živ
Saša Matić o danu kad je umro Toše: Planirali smo koncert. Da smo ga održali, on bi još bio živ

Ulaznice kupljene za prvotno najavljeni termin, 7. prosinca, vrijede i za novi datum, 6. prosinca, dok oni kojima novi termin ne odgovara povrat sredstava mogu zatražiti do 1. prosinca putem sustava upad.hr.

Foto: promo

Promjena termina s nedjelje na subotu olakšat će dolazak brojnim obožavateljima iz Hrvatske, regije i Europe te im omogućiti da koncert spoje s vikendom u Zagrebu.

Podsjetimo, Saša Matić je 2018. godine ušao u povijest kao prva regionalna zvijezda koja je rasprodala Arenu Zagreb dvije večeri zaredom, a sada se njegova priča uspješno nastavlja.

