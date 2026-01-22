Obavijesti

OMILJENI PJEVAČ

Saša Matić stiže u Rijeku! 'Jako se radujem što ćemo zajedno uživati u pjesmi i emocijama'

24sata
Čitanje članka: 1 min
Saša Matić stiže u Rijeku! 'Jako se radujem što ćemo zajedno uživati u pjesmi i emocijama'
Foto: Mario Poje/Extra FM

Riječku publiku 25. travnja očekuje večer ispunjena prepoznatljivim emocijama i repertoarom koji uključuje najveće hitove poput 'Kralj izgubljenih stvari', 'Poklonite mi nju za rođendan'...

Nakon nedavno održanih i rasprodanih koncerata u zagrebačkoj Areni, na kojima je Saša Matić još jednom potvrdio status jednog od najomiljenijih regionalnih izvođača, s velikim se interesom iščekuje i njegov dolazak pred riječku publiku u Dvorani Zamet.

Zbog tehničkih uvjeta te dodatnih produkcijskih i vizualnih unaprjeđenja, koja prate realizaciju ovakvih koncertnih produkcija, riječki koncert će se umjesto 13. veljače održati 25. travnja 2026. godine.

- Nekad se stvari poslože malo drugačije nego što smo zamislili, ali siguran sam da će nam travanj donijeti lijepu večer u Rijeci. Radujem se što ćemo zajedno uživati u pjesmi i emocijama - poručio je Saša Matić.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Riječku publiku u subotu, 25. travnja, očekuje večer ispunjena prepoznatljivim emocijama i repertoarom koji uključuje najveće hitove poput 'Kralj izgubljenih stvari', 'Poklonite mi nju za rođendan', 'Nađi novu ljubav' i 'Samo ovu noć', kao i novije pjesme 'Daleko', 'Dalje', 'Stani malo' i 'Sviraj rode'.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Sve ulaznice kupljene za ranije najavljeni termin vrijede i za novi datum. Onima kojima novi termin neće odgovarati, povrat sredstava bit će izvršen u cijelosti, a dodatne informacije dostupne su putem sustava upad.hr.

