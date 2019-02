Šaulić je preminuo na isti dan kad su ga prije 26 godina izboli

Pjevača narodne glazbe Šabana Šaulića su 17. veljače 1993. izboli u Beču. Tada je jedva ostao živ i godinama je njegova obitelj taj datum slavila kao njegov 'drugi rođendan'. Situacija 1993. bila mu je jedna od najtežih u životu, rekao je.

- Ja sam imao te austrijske papire i jedne večeri sam krenuo iz stana u restoran u kome sam nastupao. U mračnom haustoru zgrade, dočekali su me neki ljudi i počeli me ubadati nožem i udarati 'bokserima'. I ja sam, pravo da vam kažem, vidio smrt vlastitim očima. Srećom, dugo sam se bavio sportom pa sam bio okretan i brz, i kada je sve to počelo, uspio sam ostati na nogama, kretati se, tako da me nisu uspjeli onesvijestiti jer bi onda, sigurno, do kraja završili posao - ispričao je svojedobno Šaban.

Foto: Privatni album

- Izgleda da nisu imali puno vremena, a nisu ni očekivali takav otpor pa su u jednom trenutku pobjegli. Dobio sam dva uboda nožem u leđa i jedan jak udarac ‘bokserom’ u lice. Nisam imao drugog izbora nego da se vratim u stan, na treći kat, da pozovem pomoć. Zgrada nije imala lift, i ja sam se, onako izranjavan i krvav, popeo gore, ni sam ne znam kako. Izbrojio sam točno sedamdeset i dvije stepenice - opisuje pjevač stravičnu situaciju. Telefonirao je prijateljicu i ona je odmah pozvala policiju i Hitnu pomoć.

- Kasnije sam saznao da je, navodno, jedan od vlasnika lokala u Beču angažirao te ljude, dajući im neke velike novce, da bi spriječio konkurenciju da radi. To je bilo jedino iskustvo poslije kojega je bilo teško nastaviti - dodao je Šaulić.

Foto: Privatni album

U Njemačkoj je kralj narodne glazbe poginuo u prometnoj nesreći na isti dan, 25 godina kasnije.

- U šoku smo što je poginuo istog dana na koji su ga izboli prije 25 godina. To je nevjerojatno! Više od dva desetljeća, Goca svake godine na taj dan pali svijeću u crkvi i siječe kolač... Toga dana obitelj je slavila drugi rođendan. I to se ponavljalo iz godine u godinu, bez obzira gdje bi bili na taj dan. Kad god su bili na nekom putu, Goca je pronalazila crkvu u kojoj je palila svijeću. Strašno je to što je život izgubio baš na taj dan. Je li to sudbina ili zla kob, ne znam - ispričao je prijatelj obitelji Šaulić za Kurir.