Uzela novac od gaža: Šabanova udovica duguje 235.000 eura?

Gordana Šaulić s djecom Mihajlom, Sanelom i Ildom trenutno proživljava pakao zbog smrti supruga Šabana Šaulića. Obitelj u Njemačkoj čeka rezultate obdukcije kako bi njegovo tijelo prebacili u Beograd gdje je za sutra zakazan sprovod.

Srpski mediji pišu da, ukoliko sve protekne po planu i ukoliko njemačke vlasti sve odobre, će noćas u ponoć Sanela i Mihajlo otputovati u Beograd vladinim avionom kojim će prenijeti i tijelo Šabana Šaulića.

Komemoracija Šaulića je zakazana za petak u 11 sati u Skupštini grada, a sahrana odmah nakon toga u 14.30 na Novom groblju u Beogradu, u Aleji velikana.

Prema pisanju Kurira, udovica Gordana navodno mora vratiti oko 235.000 eura dugova za gaže koje su zakazane do kraja godine. Udovica kralja narodne muzike, koja je bila i njegov menadžer, je navodno uzimala 50 posto od svakog ugovorenog nastupa unaprijed, a od nekih čak i cijeli iznos, piše Kurir.

- Zvala sam ga nekoliko puta, kao da sam osjećala da će se nešto desiti - ispričala je Gordana za Dnevni Avaz poslije kobne nesreće u kojoj je poginuo 'kralj narodne glazbe', u četvrtak 21. veljače.

Šaban je bio iznimno vezan za svoju obitelj.

- Mislim da je čovjek bez obitelji, djece, unuka, familije, nesretan čovjek. A ja sve to imam, i to je velika sreća. Još samo da dočekam da oženim sina, jer mi je, danas, jedina neostvarena želja da zapjevam na njegovoj svadbi i igram se sa njegovom djecom. Ništa bolje i više ne bih poželio, nego kako se odvijao moj život i moja karijera i baš ništa ne bih mijenjao, jer sam ostvaren i sretan čovjek. Nisam netko tko „boluje“ od „kula i gradova“. Supruga, djeca i unuci su mi sve. Sve je onako kako je Bog rekao, i ja sam zadovoljan i zahvalan - rekao je on u jednom od posljednjih intervjua, piše Blic.rs.

