Šaulićeva ostavština: Ma kakvi milijuni? On nije imao ni račun!

Šaban Šaulić je sakrio dva milijuna eura na računu u Njemačkoj, “vrišti” s naslovnica srpskih medija. Obitelj, još shrvana tugom, demantira da je pjevač imao tajni račun u Njemačkoj.

- Neka puste nas i mog oca na miru. Nedavno sam rekla sve što sam imala reći - javila nam se Šabanova kći Ilda.

Pjevač je navodno bogate napojnice koje je dobivao, posebice na romskim svadbama, spremao na tajni bankovni račun. Tako si je htio osigurati lagodnu starost i svojoj obitelji bezbrižan život. Cijela regija bruji o tome da je riječ o računu koji će Šabanova udovica Gordana moći otvoriti samo uz odvjetnika. Pjevaču bliski ljudi tvrde da su to izmišljotine. Uvjereni su da ne postoji nikakav skriveni račun, a to je potvrdio i Goran Jovanović, agent koji je brinuo o Šabanovoj karijeri, a sad je svojevrsni “glasnogovornik” obitelji.

- Nema veze s istinom. Pa Šaban nije imao nikakav račun, a kamoli skriveni. Plaćanja za gaže i nastupe išli su na račun ženine tvrtke, Gordana mu je bila zastupnik. Pa koliko bi trebao zaraditi da uspije ‘sakriti’ dva milijuna eura? - rekao nam je Jovanović.

Dodaje kako je obitelji i dalje teško, ali da se trude živjeti normalno koliko je to moguće.

- To je bol za cijeli život i ništa više neće biti isto. Moj tata je bio veliki čovjek i otišao je kao legenda. Hvala mu za sve - ispričala je Ilda.

Iako je oduvijek bila slaba na oca, u najgorim je trenucima bila čvrsta i stabilna.

- Iako djelujem krhko, tragične trenutke znam snažno prebroditi. Bila sam jaka i za mamu i za sestru Sanelu i za brata Mihajla. Ne znam odakle to izlazi, posebice što sam bila tatina mezimica - rekla je Ilda.

Četiri mjeseca nakon tragične pogibije kaže da je sad pomalo i plaši stabilnost i snaga koju je imala u najgorim trenucima.

Tragedija je najviše pogodila njezinu majku Gordanu.

- Ona je 45 godina vodila njegov život i karijeru. Još sve teško podnosi. Kad je s nama, dobro se drži. Mi smo tu za nju - rekla je pjevačica.

Opisala je i svoj posljednji razgovor s ocem kad se spremao za put u Njemačku. Poginuo je tamo, u blizini Bielefelda u automobilskoj nesreći.

- Bila sam u studiju i spremala novu pjesmu. Inače, nisam ga obavještavala što snimam, ali taj dan sam ga poželjela nazvati. Javio se i bio je odlično raspoložen. Rekla sam mu neka upali kameru jer ga nisam dugo vidjela. Hvala Bogu da sam uhvatila taj trenutak - rekla je Šabanova kći.

Raznim špekulacijama ne žele se baviti, traže samo mir.

- Sve ide svojim tijekom, nema problema ni skrivenih računa. Šaban je bio ljudina koji se želio baviti samo glazbom i samo je o tome razmišljao. Njemu bi se samo rekla kad ima nastup i gdje, a on bi to odradio. Nije se zamarao računima, a nije mu bilo ni do kartica - kaže Jovanović.