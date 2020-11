'Savršene' love slavu: Klara želi na set, a Barbaru su u srpskom showu nosili na WC zbog bolova

Kada prođe pandemija, Klara ističe kako će biti svuda samo ne kod kuće. Već je izabrala destinacije na koje će ići, ne može dočekati da ode na večeru u restoran i sredi se u salonu za ljepotu

<p>Gledatelji su ih upoznali u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni'. Svidjelo im se biti pred kamerama i natjecati u realityju pa su tim putem i nastavile.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Klara Perko</strong> (34), koja radi u agenciji za nekretnine, prije dvije godine je bila u 1. sezoni spomenutog showa. <strong>Gorana Jureneca</strong> (40) nije zavela, ali je simpatičnim ponašanjem osvojila gledatelje. U showu je stvorila i prijateljstva.</p><p>- Anezi i ja smo još dobre prijateljice. Dvaput mi je već bila u Njemačkoj. Da nije korona, vjerojatno bi i sad bila. Inače se ponekad čujem s Ivom Runjanin - rekla je Klara za 24sata.</p><p>Rado prati bivše konkurentice iz showa na društvenim mrežama te je izrazila želju da se ponovno sve skupe na jednome mjestu. Njezin debi u reality svijetu bio je još u njemačkom kontroverznom showu 'Adam i Eva'.</p><p>- Nakon šest godina o tom showu više ne pričam rado. Bio je za naš narod tad nešto jako novo i provokativno - kaže Klara.</p><p>Otkrila nam je i nedavno planove koji su neslavno propali.</p><p>- Planirala sam se tajno prijaviti za 'Brak na prvu' 2020., ali napravila sam pogrešku jer sam pitala prijateljicu za savjet i rekla mi je nemoj - kaže Klara.</p><p>Inače nikad ne govori planove bliskim ljudima, nego ih sve iznenadi pojavom na malim ekranima.</p><p>- Uvijek sam se prijavljivala bez tuđeg mišljenja. U tom trenutku je to bila prava odluka bez manipulacije drugoga. Ma da, naravno, ne bih neke stvari ponovila - kaže.</p><p>Ističe da je došla u godine kad više neće raditi samo ono što se sviđa drugima.</p><p>- Moram biti sretna, živjeti moj život i principe - kaže nam Klara.</p><p>Zbog korona virusa mnogi televizijski formati su odgodili ili otkazali snimanja. Klari Perko to, naravno, nije drago jer je ona 'reality dijete'.</p><p>- Korona mi ide na živce. Nisam bila ni na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, a inače putujem najmanje dva do tri puta. I, naravno, snimanja realityja koja su trebala biti na proljeće 2020. prebačena su na 2021. - kaže Klara, kojoj pati i poslovni život.</p><p>Budući da radi u agenciji za nekretnine, ima manje posla i provizije. Ali najteže joj pada što nema novih snimanja. Kada prođe pandemija, Klara ističe kako će biti svuda samo ne kod kuće. Već je izabrala destinacije na koje će ići, ne može dočekati da ode na večeru u restoran i sredi se u salonu za ljepotu. I, naravno, da ponovno ide na snimanja realityja.</p><p><strong>Barbara Mucić</strong> (22) htjela je osvojiti 'Savršenog' <strong>Miju Matića</strong> (28), a nakon što joj to nije pošlo za rukom, otišla je u drugi reality. U Srbiji je bila u kontroverznom showu 'Parovi'. Tamo je provela 71 dan, a od svih nominiranih imala je najmanje glasova gledatelja. Kaže kako je očekivala i da će ranije ispasti.</p><p>- Mislim da je glavni razlog mojeg ispadanja to što sam molila fanove da ne glasaju za mene. Iskreno, još mi se nisu slegli dojmovi, privikavam se na slobodu. Tužna sam samo zato što mi fale pojedini ljudi, ali čim izađu, vidjet ćemo se - rekla je.</p><p>Prije nego što je napustila show, izjavila je kako je to bolje za nju jer ju je opet 'počela hvatati bolest' pa nas je zanimalo o čemu je riječ.</p><p>- Nije riječ ni o kakvoj ozbiljnoj bolest. Radi se o tome da me sedam dana nakon ulaska uhvatila jaka viroza, srušila sam se i pet dana nisam mogla ustati iz kreveta. Morali su me nositi na WC. Težak period za mene - ispričala je.</p><p>No unatoč svemu, nije joj žao što se natjecala u 'Parovima'. </p><p>- Dapače, ovo mi je jedno veliko životno iskustvo. Ima puno stvari kojih ću se rado sjećati. Neki od kandidata su jako kvalitetni ljudi, neki baš i ne, ali nema nitko zlu krv - iskrena je.</p><p>S njom je u realityju boravio društveni kroničar i stilist <strong>Neven Ciganović </strong>(47), koji nije mogao prestati plakati nakon što je ispala.</p><p>- Neven je jedna dobra duša, vrhunska i kvalitetna osoba, obožavam ga. Jako su me pogodile njegove suze i bilo mi je preteško ostaviti ga takvoga - poručila je.</p><p>Kad pogleda na sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' i 'Parovima', kaže kako ta dva showa nisu ni slična. </p><p>- Ne mogu usporediti ta dva realityja jer nisu istog koncepta, svaki je poseban na svoj način - objasnila je.</p><p>Obitelj nije bila oduševljena njezinim prijavljivanjem u srpski show.</p><p>- Nisu se slagali s tim, ali nakon nekog vremena su mi bili velika podrška, radili su sve da što ugodnije provedem vrijeme tamo - ispričala je.</p><p>Pohvalila nam se kako je u sretnoj vezi više od godinu dana.</p><p>- Dečko mi je najveća podrška i dao mi je veliki vjetar u leđa. Da nije bilo njega i njegove podrške bilo bi mi puno teže - ističe.</p><p>Upravo su joj dečko i obitelj najviše nedostajali dok je boravila u showu.</p><p>- Kad ste zatvoreni i nemate kontakta s vanjskim svijetom, naravno da vam sve fali, ali obitelj i dečko najviše, posebno brat koji ima sedam godina - priznala je.</p><p>Upitali smo je li zadovoljna ostvarenim honorarom od 'Parova'.</p><p>- To je poslovna stvar i ne želim komentirati - iskrena je.</p><p>A evo što kaže koji su joj budući privatni i poslovni planovi.</p><p>- Prije svega, moram se dobro odmoriti i napuniti baterije - otkrila je.</p><p>Za kraj nas je zanimalo planira li ponovno sudjelovati u nekom realityju.</p><p>- Trenutačno ne razmišljam o tome, ali naravno u budućnosti uvijek ću vrlo rado prihvatiti dobru ponudu - zaključila je Barbara.</p><p><strong>Hana Rodić </strong>(23) jedina je od prethodno navedenih djevojaka postala 'Gospođica Savršena'. Iako nije pobijedila u prvoj sezoni showa, poslije snimanja zavela je Gorana Jureneca i sad su u sretnoj vezi.</p><p>Iako je napominjala kako više ne želi biti dio ni jednog realityja, iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama, ali i gledatelje sudjelovanjem u skandaloznoj 'Zadruzi'.</p><p>Mnogima se to nije svidjelo jer je ranije govorila kako su je zvali, ali da to nije za nju. U vili realityja zadržala se kratko, ali je ipak uspjela izazvati drame. U prvim danima njezina boravka u 'Zadruzi' saznalo se kako je prije nekoliko godina imala kratku aferu s <strong>Franom Pujasom</strong> (22), zbog čega su je mnogi natjecatelji napali.</p><p>No taj period života je iza Hane. Vratila se u Berlin svojem dragom dečku, promijenila boju kose i 'pofriškala' izgled. Pratitelji joj pišu da im se čini da je ponovno nešto korigirala. </p>