'Savršeni' Goran se oglasio oko prekida s Hanom: 'Razlog kraja nije bio nedostatak ljubavi...'

Hana Rodić, djevojka koji su mnogi upoznali u prvoj sezoni emisije 'Gospodin Savršeni', objavila je prošlog tjedna da su ona i Goran Jurenec, koji je te sezone bio 'Savršeni', prekinuli. Sada se o svemu oglasio i Goran na društvenim mrežama.

- Dragi moji pratitelji, svi koji me pratite i podržavate već toliko dugo, iako posljednjih godinu dana gotovo ništa nisam objavljivao na društvenim mrežama, sada već znate i zašto... - započeo je objavu Goran.

- Došao je reda da se i ja oglasim. Posebno želim zahvaliti jednoj, meni iznimno važnoj osobi - mojoj bivšoj djevojci, Hani - napisao je, a zatim se obratio njoj: 'Draga Hana, od srce ti zahvaljujem za svih sedam godina koje smo proveli zajedno. Zajedno smo rasli, prošli kroz toliko toga - kroz nebrojeno lijepih, ali i teških trenutaka. Sve to su uspomene koje nitko nikada neće moći izbrisati, jer su zauvijek dio tebe i mene - poručio je te nastavio:

- Iako sam vjerovao da 'savršen par' na kraju uvijek opstane i da ljubav pobjeđuje, morali smo priznati da se suočavamo s istim izazovima kao i svi drugi - čak i oni koji nisu izloženi javnosti. Nažalost, i mi smo samo ljudi - ljudi koji griješe, ponekad ne vide najbolje odluke i reagiraju pogrešno, čak i kada je namjera bila dobra. Zato ti, draga moja Hana, iskreno opraštam, i molim te da i ti meni oprostiš za sve moje greške koje su se možda ponavljale kroz ove godine - poručio je.

- Znam i da nikada nisi imala lošu namjeru prema meni ni prema nama. Ja ću u svom srcu zauvijek nositi samo one najljepše uspomene. Volio sam te iskreno, cijelim srcem. Do posljednjeg dana vjerovao sam da ćemo ostati zajedno, da ćemo zauvijek biti 'onaj savršeni par'. Ali oboje smo morali, koliko god teško bilo, priznati da sama ljubav nije dovoljna za održanje veze - pogotovo one u kojoj oboje moraju biti istinski ispunjeni i sretni. Dobro znamo da razlog našeg kraja nije bio nedostatak ljubavi ni osjećaja, već druge stvari koje su sve činile nemogućim - napisao je Goran te dodao: 'Hana, od srca ti želim sve najbolje u životu - i znaj da ću ti uvijek biti podrška'.

Uz objavu je stavio i video njihovih zajedničkih trenutaka, a u komentarima se javila i sama Hana te mu zahvalila na njegovim riječima.

- Uvijek sam tu za tebe. Ovih sedam godina uz tebe pamtit ću kao nešto najljepše. Hvala ti za sve - napisala je.