'Savršeni' Petar i Karlo izabrali: Anastasia i Kaja su pobjednice

U finalu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' ostale su četiri finalistice, Kaja, Helena, Anastasia i Monika, no prije konačne odluke - Karlo i Petar trebali su odraditi svoja dva posljednja romantična spoja s Kajom i Anastasijom.

Karlo je jedva čekao spoj s Kajom, za koju kaže da je relativno brzo bio siguran u njezine osjećaje.

- Prvi put nakon nekog vremena imamo cijeli dan i cijelu noć - rekao je i najavio joj puno iznenađenja, nakon čega su zajedno uživali u plivanju u uvali. Kaja mu je tijekom dana priznala da je još od njihova prvog spoja osjećala da među njima postoji potencijal te da već razmišlja kako bi njihov odnos mogao izgledati nakon showa.

U sumrak su se vratili na obalu zagrljeni, a romantična večer nastavila se uz večeru koju im je pripremao privatni chef. Zafrkavali su se i oko toga tko će od njih dvoje kuhati u stvarnom životu, a Karlo joj je potom iskreno priznao kako je tijekom showa najbolji odnos ostvario upravo s njom i Helenom.

- Sigurna sam u naš odnos i nadam se da ćemo tako i nastaviti - rekla je Kaja, a Karlo joj je kroz osmijeh otkrio da će noć provesti bez kamera, što ju je posebno razveselilo.

U isto vrijeme Petar je bio s Anastasijom.

- Čim smo se vidjeli, ništa drugo nije bilo bitno - rekao je čim ju je ugledao, a njihov susret odmah je počeo poljupcem. Prvo su se našli sa stilisticom koja je birala svečanu haljinu za Anastasiju, no ona je priznala da se pored Petra teško može koncentrirati na odjeću.

- Energija koju imamo nas dvoje - to je smisao svega - rekao je Petar.

Anastasia je priznala da joj se činilo kao da se Petar na taj način pokušava iskupiti za prijašnji spoj koji nije završio najbolje.

Kasnije su otišli i na masažu i otvoreno razgovarali o svojim osjećajima. Anastasia mu je priznala da nije mogla spavati jer je prethodnu večer proveo s Monikom.

- Ne bježim od svojih osjećaja i mogu priznati da je ono što osjećam prema njemu iskreno - rekla je.

Petar je, pak, priznao da dugo nije osjetio takvu povezanost.

- Ovakve osjećaje nisam imao dulji period, da mi se djevojka u kratko vrijeme jako svidi i da, može se reći da sam zaljubljen - rekao je.

Iako je svjesna da bi njihova veza mogla značiti i vezu na daljinu, Anastasia je istaknula da vjeruje kako bi mogli prijeći i tu prepreku.

- Što god odlučiš, vodi se srcem, a ja ću poštovati tvoju odluku - rekla mu je pred kraj spoja.

Petar je dodao da je u show došao zbog novog iskustva, ali se dogodilo ono što nije očekivao.

- Došao sam s ciljem novog iskustva, a dogodilo se ono što sam se najmanje nadao - ljubav - priznao je.

U vili su Monika i Helena razgovarale o svojim spojevima. Helena je priznala da bi bez razmišljanja nastavila odnos s Karlom.

- Sto posto sam spremna ovo nastaviti vani. Stvarno to želim i potrudila bih se - rekla je.

Monika je, pak, otkrila da se poljubila s Petrom, a Helena je priznala da je to primijetila čim se vratila u vilu. Ipak, Monika je odlučila da to neće reći Anastasiji kako joj ne bi pokvarila dan.

Nakon romantičnih večeri i posljednjih razgovora djevojke su se vratile u vilu. Kaja je prva stigla i prepričala svoj spoj, no Helena je priznala da je pomalo razočarana.

- Ne želim ispasti nezahvalna, ali se pitam - zašto ja nisam zaslužila nešto bolje? - rekla je.

Ubrzo se vratila i Anastasia, a djevojke su se počele spremati za konačnu odluku Savršenih. Karlo je priznao koliko mu je odluka teška jer zna da će jedna djevojka biti povrijeđena.

- Koju god djevojku da odaberem, druga će biti povrijeđena, što nikako ne želim - rekao je.

Kad su pred njega stale Kaja i Helena, najprije se obratio Kaji.

- Mislim da je jasno da smo ti i ja na prvu kliknuli i da nismo to mogli sakriti ni od drugih. Nevjerojatno je kako se osjećam kad sam s tobom - priznao je prije nego što joj je uručio posljednju ružu.

- Posljednja ruža definitivno pripada tebi - rekao je, nakon čega su se dugo zagrlili i poljubili.

- Zaljubio sam se i stvarno uživam u ovom trenutku - dodao je Karlo.

Heleni je potom rekao da mu se jako sviđa i da zaslužuje nekoga tko će je čuvati i paziti, ali da njegovo srce pripada drugoj. Ona je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno.

- Želim tebi i Kaji sve najbolje od srca - rekla je prije nego ga je napustila.

Nedugo zatim stigao je red i na Petrovu odluku. Priznao je da mu je stalo do obje djevojke.

- Monika je tu od početka, a Anastasia se pojavila neplanirano i oboje smo zbunjeno osjetili te emocije koje nismo očekivali - rekao je.

Prisjetio se i kako su njih dvoje počeli gotovo slučajno, ali vrlo intenzivno te priznao da nije nikada treba sumnjati u njezinu iskrenost.

- Pogriješio sam što sam ti to rekao jer si od početka bila vrlo iskrena - rekao je prije nego što ju je pitao prihvaća li posljednju ružu.

Anastasia ju je prihvatila s osmijehom, a potom su se zagrlili i poljubili.

- Mislim da stvarno imamo veliki potencijal. Pored tebe se osjećam sigurno i nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak - rekla je Anastasia.

Petar je dodao da se osjeća sretnim što je djevojka poput nje odabrala njega.

- Osjećam se ponosno, kao sretnik što je djevojka poput nje stvarno odabrala mene i pružila mi šansu - rekao je.

Monika je Petrovu odluku prihvatila smireno. Iako je priznala da se nadala ruži, zahvalila mu je na svemu što su prošli zajedno, zagrlili su se i poželjela mu je sve najbolje.

Tako je finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' završilo s dvije ljubavne priče - Karlo je odabrao Kaju, a Petar Anastasiju, s nadom da će njihovi odnosi uspjeti i izvan kamera.