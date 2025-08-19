Obavijesti

AVANTURA ŽIVOTA

'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Privatni album

Šime Elez kreće na put motociklom, u kojem će u devet dana proći šest država i 3000 kilometara. U zadnje vrijeme druži se s Majom Šuput, ali nije otkrio hoće li ga ona ispratiti na put

Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit’), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu, najavio je prije dva dana Šime Elez.

Foto: Privatni album

Riječ je o putovanju motociklom, predviđeno je da u devet dana prođe šest država i 3000 kilometara. Motocikl je preuzeo u ponedjeljak, a putovanje će ga voditi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru na Balkan moto rallyju.

- Položio sam prije dva tjedna, tako da imam pet sati iskustva na motoru - našalio se, a nama je rekao:

- Prvi put sam za motocikl sjeo u srednjoj školi, ali tad sam mislio da to nije za mene. Ljubav prema motorima rodila se iz netrpeljivosti prema gužvama i zastojima na cesti tijekom ljetnih mjeseci i problema oko parkinga.

Foto: Privatni album

Sve je pomno isplanirano, iako nije imao previše vremena za pripremu.

- Put je dug, puno se vozi na dnevnoj bazi, a vrijeme dok se ne vozi sadržajno je ispunjeno i kvalitetno organizirano. Mogu samo reći da jedva čekam. I da, nije bilo puno vremena za pripremu, ali to ovoj avanturi daje poseban štih. Ako gdje i zapne, trebat ću se snaći na licu mjesta. Tek sam nedavno položio za motocikl, iako sam već nekoliko godina na skuteru - rekao nam je Šime.

Iako nema pretjeranog iskustva, kaže da se ne boji.

- Strah je nestao. Malo sam bio nervozan prije prve dulje relacije, ali bez problema sam na motociklu stigao od poslovnice Novema Nove u Draganiću do Splita, tako da sam siguran da će put koji me čeka proći bez problema.

Foto: Privatni album

Pitali smo ga i tko će ga ispratiti na put...

- Svi oni koji čekaju i moj povratak, već sam dobio puno poruka podrške i sretnih želja - dodao je Šime.

Foto: Čitatelj 24sata

'Gospodin Savršeni' u posljednje je vrijeme pod lupom javnosti zbog druženja s Majom Šuput. Prati je na koncerte, poslije dolazi po nju, a čitatelji 24sata nedavno su ih snimili i kako uživaju na luksuznoj jahti.

