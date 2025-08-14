Poljupci, lizanje i provokacije: Laura i Nives u vrućoj akciji, Cigi ljubio Gloriju pa bocnuo Šimu...

Ako je itko mislio da će druženje kandidatkinja iz 'Gospodina Savršenog' Laure i Glorije, Nevena Ciganovića i Nives Celzijus na Krku proći mirno, grdno se prevario. Umjesto idiličnih kadrova zalazaka sunca i rashlađenih pića na plaži, dobili smo poljupce, lizanje, provokacije i izjave zbog kojih mreže gore.

U središtu pažnje bila je Laura Prgomet koja je na svom Instagramu podijelila video sa slavnim prijateljima.

Foto: Instagram

Dok je pozirala kameri, Nives se u jednom trenutku okrenula prema Lauri i polizala je po licu, a Lauri to nimalo nije smetalo.

Zatim je okrenula kameru prema Nevenu Ciganoviću koji je krenuo ljubiti Gloriju Jelovac po obrazu.

Foto: Instagram

Poznato društvo nije štedjelo riječi. Neven Ciganović objavio je fotografiju s Laurom i Glorijom uz opis: 'Šime Elez na aparatima', a Laura je bila još oštrija.

Snimila je sebe i Gloriju u plesu uz opis: 'E, ovo je jedini duo iz Gospodina Savršenog koji žari i pali, da se ne lože ostali'.

Foto: Instagram

Zabavi se priključila i Hana Rodić, jedna od najpoznatijih kandidatkinja prve sezone popularnog showa. U kratkoj haljini s dubokim prorezom pozirala je s Laurom, Ciganovićem i Nives.

Foto: Instagram

Inače, Ciganović i Laura se sve intenzivnije druže ovog ljeta. Nedavno su predstavili i prvu TikTok sapunicu naziva 'Bless or Mess'.

- Počeli smo s idejom da snimimo nešto zabavno... završili smo s dvodnevnom svađom pred kamerama. I to je tek početak - poručili su Laura i Neven.

Ova jedinstveni zabavni viralni reality sniman isključivo za društvene mreže prati dvoje prijatelja i javnih osoba na njihovoj ljetnoj turneji duž jadranske obale. Kroz dnevne epizode prepune smijeha, spontanosti, tenzija i neizbježnih svađa, Bless or Mess prikazuje realnost iza filtera – sirovo, iskreno i bez rukavica.