Savršeno zaglađena: Princeza Charlene iznenadila izgledom

Princ Albert II. od Monaka pojavio se suprugom, princezom Charlene (45) na gala večeri u Firenci na 160. obljetnici monegaškog konzulata u ovom talijanskom gradu.

Kraljevski par zablistao je u elegantnim izdanjima crnog odijela i crne haljine sa šljokicama i prozirnim rukavima, a svu pažnju ukrao je izgled 'najtužnije princeze', kako je već godinama nazivaju svi svjetski mediji.

Foto: Gianluca Moggi/PRESSPHOTO/SIPA

Princeza je stigla sa savršenom zaglađenim licem, što je posebno dolazilo do izražaja kada bi se nasmijala, a svoju kratku kosu je za ovu posebnu priliku zalizala. Bili su to i rijetki trenuci da se bivša južnoafrička plivačica smijala pred kamerama, a mnogi za to krive upravo njenog supruga.

Foto: Profimedia

Naime, dugo se šuška o problemima u njihovom braku, a navodno se Charlene ne želi razvesti jer se boji da će joj suprugova, moćna obitelj oduzeti djecu, osmogodišnje blizance Gabriellu i Jacquesa. Problem su navodne Albertove prevare, a princ je godinama poznat po svom 'nestašluku' i izvanbračnoj djeci. Dvoje je priznao, ali šuška se kako ih ima još.

Ovo zajedničko pojavljivanje para dolazi nakon što je monegaška palača bila prisiljena dati izjavu kojom je demantirala navode francuskog časopisa ROYAUTÉ da je njihovom 12-godišnjem braku službeno došao kraj, te da je par u procesu razvoda.

Foto: Profimedia

Bivša sportašica upoznala je supruga 2000. godine na plivačkom natjecanju u Monaku, a razlika od 20 godina nije im smetala. Par se vjenčao 11 godina kasnije, a Charlene je plakala na vjenčanju navodno zato što je nekoliko dana ranije pokušala pobjeći iz Monaka, no spriječena je. Ona je to više puta demantirala istaknuvši kako su to bile suze radosnice.

