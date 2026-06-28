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Kate Middleton osvojila je tri najviša britanska vrha pa rekla: 'Rak ne pogađa samo tijelo...'

Piše 24sata,
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Kate Middleton osvojila je tri najviša britanska vrha pa rekla: 'Rak ne pogađa samo tijelo...'
Foto: Instagram

Svake godine stotine tisuća ljudi u ovoj zemlji čuju riječi koje nitko ne želi čuti, započela je Kate svoju objavu, istaknuvši da bolest ne pogađa samo oboljele, već i njihove bližnje

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Princeza od Walesa Kate Middleton (44) ponovno je dirnula javnost emotivnom objavom na Instagramu u kojoj se osvrnula na svoju borbu s rakom i život nakon dijagnoze. Nakon što je uspješno završila National Three Peaks Challenge, zahtjevan humanitarni pothvat kojim je prikupljala sredstva za Royal Marsden Cancer Charity, progovorila je o važnosti cjelovitog pristupa liječenju i podrške oboljelima od raka.

- Svake godine stotine tisuća ljudi u ovoj zemlji čuju riječi koje nitko ne želi čuti - započela je Kate svoju objavu, istaknuvši da bolest ne pogađa samo oboljele, već i njihove obitelji, prijatelje i svakodnevni život.

Princeza je priznala da iz vlastitog iskustva zna koliko je teško proći put liječenja i oporavka.

- Rak ne pogađa samo tijelo. Mijenja način na koji razmišljate i osjećate te duboko utječe na svaki aspekt života - napisala je, dodajući kako put kroz i nakon liječenja zahtijeva mnogo više od same medicine.

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Otkrila je i da se odlučila na osvajanje triju najviših vrhova Ujedinjenog Kraljevstva ne samo kao fizički izazov, već i kao priliku da podigne svijest o važnosti podrške osobama koje se suočavaju s teškim dijagnozama.

- Želim podići svijest o dubljem utjecaju ozbiljnih bolesti i važnosti holističke zdravstvene skrbi - poručila je, naglasivši da je svaka osoba drugačija i da liječenje mora uključivati i emocionalnu te psihološku podršku.

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Foto: James Glossop

Humanitarni izazov nije nimalo lagan. Sudionici moraju prijeći oko 37 kilometara i savladati više od 3000 metara uspona penjući se na tri najviša vrha Ujedinjenog Kraljevstva. Kate se na ovaj zahtjevan pothvat odlučila kako bi skrenula pozornost na važnost cjelovitog pristupa liječenju oboljelih od raka i pokazala da oporavak ne uključuje samo medicinske tretmane, već i emocionalnu i psihološku podršku.

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Posebno je istaknula značaj holističkih terapija koje, kako kaže, nadopunjuju kliničko liječenje i pomažu pacijentima da očuvaju kvalitetu života, otpornost i osjećaj dobrobiti tijekom najtežih razdoblja.

- Imamo priliku preoblikovati budućnost holističke skrbi za oboljele od raka i omogućiti većem broju ljudi pristup personaliziranoj podršci - napisala je.

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Foto: Aaron Chown

Na kraju je poslala snažnu poruku o ozdravljenju i hrabrosti, istaknuvši da oporavak nije samo pitanje fizičkog izlječenja.

- Ozdravljenje nije samo popravljanje onoga što nije u redu. Riječ je o pronalaženju ravnoteže u načinu na koji živimo - poručila je princeza.

Objavu je zaključila riječima koje su mnogi protumačili kao njezin osobni životni moto nakon teškog razdoblja koje je prošla:

'Hrabrost nije samo u tome da idemo naprijed. Ona je i u tome da ostanemo prizemljeni, povezani i prisutni, bez obzira na teren kojim prolazimo.'

*uz korištenje AI-ja

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