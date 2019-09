Saznala za očevu ljubavnicu pa s deset godina popila tablete...

Na današnji dan prije točno 36 godina rodila se jedna od najpopularnijih pjevačica, Amy Winehouse. Rođena je u Londonu, u židovskoj obitelji, kao mlađe dijete roditelja Mitchella i Janis Winehouse.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U dobi od devet godina upisala je glazbenu školu, a sa samo godinu dana nakon osnovala je rap skupinu 'Sweet 'n' Sour' s prijateljicama iz djetinjstva.

Foto: Profimedia

Njezin debitantski album 'Frank' svijetlo dana ugledao je 2003. godine, a kritičari su odmah mladu Amy usporedili s pjevačicom Macy Gray. Godinu dana nakon prvog albuma, Winehouse se popela na glazbene top ljestvice u Velikoj Britaniji.

- Od svih suvremenih umjetnika s kojima sam radio, Amy je bila najbolja. Bila je talent kakav se rijetko rađa – rekao je Tony Bennet koji je bio potpuno očaran Britankom i njenim moćnim vokalom - kontraaltom. Tako je, baš kao i mnoge zvijezde, u jednom trenu poželio zapjevati s talentiranom Amy i to je ostvario. Njihov duet 'Body and Soul' zaradio je Grammyja.

Foto: Ben Dome, PacificCoastNews.com

Već s deset godina prvi put se gotovo predozirala. Nakon što je saznala da njezin otac ima ljubavnicu popila je miks tableta. Teško se prilagodila u društvu, a iz škole su je izbacili zbog probušenog nosa. Voljela je ukrašavati svoje tijelo, a imala je i tetovažu svoje bake. Imala je komplekse i mislila je da je izrazito ružna. Plijenila je pozornost zlouporabom droga i pijančevanjem.

Foto: Zak Hussein/Press Association/PIXSELL

Njen zaštitni znak bila je frizura koja ju je povisila za čak 16 centimetara. Bila je vrlo niskog rasta, visoka tek nešto više od 150 centimetara kad je na glavi imala punđu i umetke. Imala je i specifičan modni izričaj te je inspirirala poznatog dizajnera Karla Lagerfelda.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Udala se 2007. za Blakea Fielder-Civila s kojim je imala buran brak. Viđali su ih s masnicama, a Winehouse je priznala kako često zlostavlja svog supruga. Njihovi roditelji bili su protiv njihove veze jer su oboje bili suicidalni i skloni drogama. Moderni 'Sid i Nancy' okončali su svoj brak 2009. godine.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Njen uzor bio je Frank Sinatra kojemu je posvetila svoj prvi album. Album je dobio pozitivne kritike, a na njemu se vidio utjecaj jazza. Tri godine nakon Franka, izdaje album s kojim ostvaruje svjetsku slavu.

Foto: OPTICPHOTOS.COM/Press Association/PIXSELL

Međunarodni uspjeh doživjela je s pjesmama 'You Know I'm No Good' i 'Rehab', a album 'Back to Black' najprodavaniji je album ovog stoljeća u Velikoj Britaniji. Njime je osvojila čak pet Grammyja.

Foto: Zak Hussein/Press Association/PIXSELL

Umrla je od trovanja alkoholom te se tako upisala u 'Klub 27' uz legendarne glazbenike Jimija Hendrixa, Briana Jonesa, Janis Joplin, Jima Morrisona i Kurta Cobaina.

POGLEDAJTE VIDEO: