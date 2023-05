ŠČmanija zaludjela Twitter, svi su oduševljeni Letom 3: Idući Eurosong je u Zagrebu sigurno!

Naši Letovci su napokon nastupili u večerašnjem finalu Eurosonga, a nakon što su izveli 'Mamu ŠČ!' s liverpulske su ih pozornice ispratili aplauz i ovacije publike. Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, oduševili su i publiku koja natjecanje prati ispred malih ekrana.

- Ovo je tradicionalno eurovizijski - napisao je gledatelj.

- Iskreno, Hrvatska bi trebala pobijediti - misli oduševljena gledateljica.

Britanski mediji s oduševljenjem su popratili nastup Leta 3. Ovo su njihove reakcije:

Hrvatska je u finalu prvi put od 2017. godine, a samo njihovi brkovi su dovoljno impresivni da zasluže biti u finalu. Njihovi kostimi 'bazde' na Euroviziju. Šljokice, vojna odjela, mornarska oprave, u jednom dijelu podsjeća i na Bohemian Rhapsody. Bend se skinuo u donje rublje, a ako vam to nije dosta, tu su i rakete, piše BBC.

Ovo ćete gledati na eurovizijskim clipovima godinama. Obožavam ovo. To je ono što Eurovizija donosi svjetskoj sceni. To nije samo pop glazba, već performans. Let 3, nazdravljam vam, pišu oduševljeno iz Guardiana.

Hrvatska nam donosi nešto unikatno ove godine, piše Daily Mail i dodaje da kostimi plijene pažnju.

O Hrvatskoj je tvitala i književnica J.K. Rowling, mama Harryja Pottera. - Rijetko se dogodi da ostanem bez riječi - poručila je nakon nastupa Rowling i dala do znanja da su je naši predstavnici oduševili.

