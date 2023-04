Scarlett Johansson otkrila zašto nema društvene mreže: Loše se osjećam, kao da živim tuđi život

Glumica Scarlett Johansson (38) gostovala je u podcastu 'The Skinny Confidential Him & Her' te je ispričala je zbog čega nema profile na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne mogu. Moj ego i mozak su previše krhki. Ja sam poput nježnog cvijeta - izjavila je glumica pa je rekla da je ionako anksiozna bez korištenja društvenih mreža, no jednom je nakratko imala profil na Instagramu.

- Imala sam Instagram tri dana, a onda sam shvatila da sam provela oko 20 minuta gledajući nečiji profil. Saznala sam da ta osoba ima pit bulla i dvije kćeri te da živi u Burbanku. Pomislila sam: 'Što? Upravo sam izgubila 17 minuta svog vremena. Sad osjećam da bih se trebala preseliti u Kaliforniju, nabaviti istog psa i promijeniti svoj život na sve te načine - prisjetila se.

Foto: YouTube/Screenshot

Johansson smatra kako društvene mreže loše utječu na nju jer se osjeća kao da želi živjeti tuđi život, a ne svoj. Zbog navedenog je razloga izbrisala Instagram, ali ponekad koristi TikTok kao platformu za promoviranje svog brenda 'The Outset' koji je osnovala s Kate Foster.

- Obje smo zapravo loše u tome, ali je zabavno. Volim čitati recenzije kupaca i ponekad ponešto snimiti. Ali svaki put kad uključim TikTok u uredu, postanem poput trogodišnjakinje s maminim telefonom i potpuno se zadubim u njega. Dakle, znam da ne mogu imati TikTok - zaključila je.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, Scarlett je također nedavno priznala da se osjećala 'hiperseksualizirano' i 'kategorizirano' u početku svoje karijere. Rekla je i kako su je ljudi u filmskoj industriji smatrali starijom, što je dovelo do toga da nije dobivala uloge koje je željela.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci