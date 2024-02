Scenograf Neven Mihić otkrio: 'U Dubaiju mjesecima izrađujem kostime za balerine iz Osijeka'

Baletni ansambli dvaju nacionalnih kazališta - osječkog i splitskog - više nego užurbano pripremaju se za praizvedbu baleta “Snježna kraljica”. Vječna Andersenova priča o snazi ljubavi, prijateljstva, hrabrosti te o pustolovinama, zaogrnuta nestvarno bajkovitim notama skladatelja Davora Bobića, na sceni će zaživjeti zahvaljujući K-HNK koprodukciji. Koreograf i redatelj je Svebor Sečak, a dirigent Stjepan Vuger. Premijera je bila u petak, a da sve izgleda baš onako kako treba, pobrinuo se scenograf i koreograf Neven Mihić. Još pod dojmom nominacije za Nagradu hrvatskoga glumišta za “Veselu udovicu”, HNK Osijek Nevenu je ponudio novu suradnju, koju je prihvatio. Uz nastavu na College of Design na Američkom sveučilištu u Dubaiju, Neven je mjesecima radio na scenografiji i kostimografiji “Snježne kraljice”.

Iako je iza vas već vrlo mnogo profesionalnih kazališnih (scenografskih i kostimografskih) angažmana, od čega vrlo mnogo u osječkom HNK, još ste mlad umjetnik, čiji kreativni vrhunci tek slijede. Svaka je premijera izazov (pa i stres), no praizvedba je nešto što ne iskuse svi umjetnici. Kakve je emocije to kod vas izazvalo - od prvog dogovora do premijere?

- Riječ je o velikom baletnom projektu, poput ‘Orašara’, koji sam radio 2021. HNK u Osijeku imat će novu veliku predstavu za sve generacije. Zadovoljstvo mi je ponovno raditi s koreografom predstave Sveborom Sečakom, s kojim sam 2014. radio na vrlo uspješnom baletu ‘Vragolasta djevojka’. To je bila velika prilika, skromnim smo budžetom napravili odličnu predstavu. Kao za bilo koju veliku kazališnu predstavu, pripremao sam se pola godine unaprijed. Sad smo u završnoj fazi izrade scenografskih elemenata, ali i kostima. Ponovno surađujem s troje studenata s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koji predano rade u doradi kostima i oglavlja za plesače, ali i bitnih scenografskih elemenata. Samo ukrasa za glavu ima više od 70.

Foto: HNK Osijek

Koliko su trajale istraživačke pripreme, prije nego što ste nacrtali prve skice?

- Počeo sam sa skicama još u ljeto, pregledavajući mnogobrojne knjige, ali i filmove, no uvijek slijedim misao koreografa te zajedno dolazimo do likovnog rješenja. U procesu tražim palete boja za određeni kostim, ali velika inspiracija dolazi gledajući tkanine, ukrasne trake i sl. Uz likovne skice, radim tehničke, koje su vrlo važne za produkciju u radionicama.

Koliko ste skica nacrtali, računajući i one koje nisu na kraju završile kao kostimi?

- Više od 45 likovnih skica te isto toliko tehničkih, vezanih za kostim, te posebno scenografske, koje radim na računalu. Kad radim veliku predstavu, uvijek dodajem koju skicu više te se poslije uglavnom pokaže koliko je nečega viška ili manjka. U procesu rada na predstavi puno se toga promijeni, na to sam uvijek spreman. Upravo sad osmišljavam plašt za ulogu čarobnice, koji nije bio u planu.

Kostimi u baletu moraju odražavati karakter lika (dizajnom, bojama). Kako doskočiti tomu da bude dovoljno jasan, a ne doslovan?

- Ovisi o kojem se djelu radi. Primjerice, velika je razlika raditi kostim za klasični balet ili za suvremeni. Do sada sam radio samo jedan apstraktni balet, sve drugo je klasika, koja mi leži. U klasičnom, ali i neoklasičnom baletu, kostim nosi predstavu, kao i scenografija. Likovnost nam određuje mjesto i vrijeme u kojem se radnja događa. U ovoj produkciji imamo i animacije zagrebačkog umjetnika Zdenka Bašića, koja će se upotpuniti mojom scenografijom.

Foto: HNK Osijek

Raditi kostime za balet ima posebnu dimenziju - moraju biti izdržljivi jer se plesači kreću, moraju biti praktični da se brzo i lako plesači mogu preodjenuti, a opet puni detalja.

- Smatram da je rad na baletu najteži, ponovno za klasičan balet potrebno je mnogo iskustva i vještine koje se dobiva s godinama. Tu je i odgovarajući izbor tkanine, izrada oglavlja i ukrasa. Kostim mora biti funkcionalan, plesni, ali i efektan za scenu. Želja mi je raditi nešto suvremeno, nešto što je suprotno od mojeg stila.

Koliko vam u akademskom radu koristi to što predano i kontinuirano radite - scenu, kostime, izložbe, modne revije...?

- Kombinacija jednoga i drugoga velika je prednost, moj rad je prepoznatljiv po različitim vještinama. Već sedam godina predajem modu, to sve prenosim i u predavanju. Imam sada dvije studentice koje su vrlo zainteresirane za scenski kostim. To su dvije karijere koje se isprepliću, samo mi nedostaje vremena. Moram priznati da nisam dugo imao samostalnu izložbu, a imam vrlo mnogo novih kreativnih radova. Riječ je o sašivenim kostimima za operu i balet.