Schwarzenegger autom udario biciklistkinju? 'Nije to mogao izbjeći. Ona je završila u bolnici'

Arnold Schwarzenegger (75) navodno je sudjelovao u prometnoj nesreći u nedjelju, 5. veljače, u jutarnjim satima. Kako piše TMZ holivudska zvijezda autom je udarila ženu na biciklu u Los Angelesu.

Žena na biciklu, navode strani mediji, prešla je u traku kojom je vozio Schwarzenegger zbog čega je došlo do nesreće. Glumac nije ozlijeđen dok je žena hitno prevezena u bolnicu.

Glasnogovornik policije u Los Angelesu još nije potvrdio informacije o nesreći. Ipak, izvori iz policije tvrde da Arnold neće biti kažnjen jer nije mogao izbjeći sudar s ženom čiji identitet još nije otkriven.

Žrtva nesreće navodno je u bolnicu prevezena s lakšim ozljedama te će sve biti u redu. Schwarzenegger je na mjestu nesreće surađivao s policijom, pišu strani mediji.

Podsjetimo, glumac je u siječnju prošle godine također sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći. Njegov SUV prevrnuo se na drugi automobil nakon što je glumac skrenuo na semaforu iako zeleno svijetlo još uvijek nije bilo upaljeno. Vozačica koja je zadobila teške ozlijede, nedugo nakon progovorila je o nemilom događaju.

- On mi je jedan od najdražih glumaca. Bog ga blagoslovio - rekla je Habiba tada, kojoj je jasno da to nije bio idealan način upoznavanja filmskog idola no, to ju neće spriječiti da svima ispriča što se dogodilo i to je bio uključen u nesreću.

