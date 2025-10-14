Obavijesti

VIŠE OD 40 MILIJUNA

Schwarzenegger otkrio ulogu za koju je zaradio najviše! Nećete pogoditi o kojem se filmu radi...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
1
Summit of cities and regions during World Climate Conference | Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, u gostovanju u jednom showu otkrio je koji mu je film donio najveću zaradu u bogatoj karijeri

Poznati glumac Arnold Schwarzenegger u showu 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' voditelju je otkrio koji je to njegov film imao najveću zaradu. Bio je to hit 'Blizanci' iz 1988. godine u kojem, uz njega, glavnu ulogu tumači i poznati Danny DeVito.

Schwarzenegger je priznao kako za snimanje ovog filma nije bio plaćen, no dobili su vlasništvo nad filmom i, samim time, velik dio zarade, koji je iznosio više od 40 milijuna dolara: 'Zarada je bila veća od bilo kojeg drugog filma koji sam snimao'.

U filmu 'Blizanci' DeVito i Schwarzenegger glume genetski modificiranu braću koja je razdvojena na rođenju, a susreću se kao odrasli ljudi. U istom je intervjuu slavni glumac otkrio i da je, nakon što je originalni film postigao veliki uspjeh, planirano snimanje i nastavka koji se trebao zvati 'Triplets', odnosno 'Trojke'. Kao treći brat, ranije spomenutim glumcima trebao se pridružiti i Eddie Murphy, a kao razlog zašto film nikada nije snimljen naveo je smrt Ivana Reitmana, producenta koji je radio i na filmu 'Blizanci'.

Popularni glumac, koji se kroz život istaknuo i kao bodybuilder te guverner Kalifornije, porijeklom je zapravo iz Austrije, a u SAD se preselio još 1968. godine. Otad je postao jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca, a neki od filmova koji su ga proslavili, uz 'Blizance', bili su 'Terminator', 'Conan Barbarin', 'Predator', 'Plaćenici',... Svestrani Schwarzenegger danas je ujedno i jedan od najbogatijih glumaca.

Terminator (1984) et al. artwork with Arnold Schwarzenegger
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

